“Ahí está su dictador”: Chumel Torres estalló contra AMLO por decreto de “seguridad nacional”

El creador de contenidos Chumel Torres arremetió una vez más contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esta vez por el decreto que declara de interés público y “seguridad nacional” los Megaproyectos y obras de infraestructura insignia de la actual administración.

A través de su cuenta de Twitter, el youtuber aseguró que al declarar todos los proyectos en materia de “seguridad nacional”, AMLO evita que se pueda buscar cualquier tipo de información del Tren Maya, Dos Bocas, Santa Lucía y otras de sus obras.

En la publicación, el comediante calificó al mandatario federal de “dictador”, por lo que pidió a las personas que votaron por él ver los debates antes de salir a ejercer su voto en las próximas elecciones.

“AMLO declara todos sus proyectos de infraestructura como materia de ‘seguridad nacional’. Lo cual quiere decir que ya nadie puede investigar nada de nada. Ahí está su dictador. A la otra vean los debates antes de votar porfis”, escribió.

En otro tuit, el conductor de El Pulso de la República declaró que con su decreto presidencial, López Obrador dejó en claro lo poco que le importa a su gobierno las instituciones.

“Nos lo dijo en la cara ‘al diablo las instituciones’”

Finalmente, Chumel Torres lamentó en un tercer mensaje que ninguno de los seguidores del jefe del Ejecutivo haya dado una postura sobre el “atropello” de derechos, pues afirmó que a este grupo no le interesa el país, lo único que “aman” es a AMLO.

“Lo que de verdad me da tristeza es que ninguno de los apoyadores de la 4T haya puesto ni medio tuit de este atropello a todas luces opaco y malintencionado. Ustedes no aman a México. Ustedes aman a AMLO. Cobardes de mierd*”, remató.

Ante sus mensajes, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues sus publicaciones se llenaron de comentarios negativos ante el nuevo decreto del primer mandatario.

“Imagino a un presidente de sexenios anteriores haciendo algo como esto, uta, hasta el propio AMLO se lo hubiera comido vivo”, “Ya solo falta que la propuesta para GOBERNADOR de BANXICO sea un MILITAR” y “Se les dijo...se les dice y se les seguirá diciendo. Votaron con resentimiento y pusieron a unos improvisados”, fueron algunas de las respuestas.

Sin embargo, luego de anunciarse el decreto presidencial, las críticas hacia el presidente no han cesado.

La periodista, Denise Dresser, declaró que la “agilización de trámites burocráticos” que pretende hacer el mandatario con su nuevo acuerdo mas bien refiere a una violación de la Constitución mexicana y una evasión en la rendición de cuentas.

“‘Agilizar trámites burocráticos = me salto la ley, ignoro la Constitución, violo derechos, hago lo que se me da la gana, militarizo aún más al país, evado la rendición de cuentas, y me seguirán adorando porque creen que actúo en nombre del pueblo, aunque al pueblo le vaya peor”, aseveró.

Mientras que el expresidente Vicente Fox Quesada indicó que este es un nuevo atropello a la transparencia y a la rendición de cuentas, así como a la democracia y al derecho a la información.

“Díganme “chairos” si esto no es una dictadura total!! Quien le dio el derecho?”

Por su parte, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López, advirtió al mandatario que “se topará con pared”, ya que su decreto es “autoritario” y busca generar “opacidad”.

“El Sr.@lopezobrador_ cree que puede pisotear la Constitución a su antojo, pero se topará con pared. Su decreto es autoritario y busca generar opacidad escudándose en la “Seguridad Nacional”. Es claramente INCONSTITUCIONAL. Le anticipo de una vez: Nos vemos en la Corte”, arremetió.

