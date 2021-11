AMLO adelantó que Fuerzas Armadas podrían distribuir medicamentos “si es necesario”

López Obrador podría encomendar una nueva tarea a las Fuerzas Armadas FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Durante la 112 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que, de no haber otra alternativa, las Fuerzas Armadas se podrían hacer cargo de la distribución de medicamentos después de los problemas que el Gobierno de México ha enfrentado a causa de su desabasto.

El mandatario afirmó que las leyes han cambiado para adquirir las medicinas en el extranjero, por lo cual es necesario que se continúe con la transformación del sistema cambiando el método de distribución:

“No sólo es comprar los medicamentos que no se podían adquirir en el extranjero porque las leyes no lo permitían, ahora los podemos comprar en cualquier país todos los medicamentos, sino también tenemos que crear un sistema de distribución para que lleguen los medicamentos a hospitales, bueno, a centros de salud, a unidades médicas, así como llegan algunas mercancías que ahora no voy a mencionar, o aguas industrializadas que llegan hasta las comunidades más apartadas, así queremos que lleguen los medicamentos”, expuso AMLO.

*Información en desarrollo