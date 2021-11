Corona Capital: asistentes amenazan con denuncia masiva ante Profeco por cancelaciones y reembolsos

Asistentes amenazan con denuncia masiva ante Profeco (Foto: Gustavo Azem / Infobae México)

Luego de que tres bandas cancelaran su participación en el primer día del festival mexicano Corona Capital 2021, cientos de asistentes han amenazado con iniciar una denuncia colectiva.

A través de las redes sociales, se han puesto de acuerdo diversos usuarios que cuentan sus desventuras dentro o fuera del festival, por lo que han decidido acudir a la Procuraduría Federal del Consumidos (Profeco), aunque solo de manera digital, por Twitter en su mayoría.

Las cosas se tornaron serias cuando en la respuesta de la empresa detrás de la venta de boletos aseguró que únicamente se realizarían reembolsos a quienes no hayan entrado al festival, mientras la gente que lo quisiera, podría presentarse el domingo de manera gratuita con el mismo boleto.

Cientos de asistentes han amenazado con iniciar una denuncia colectiva contra la empresa encargada de la organización (Foto: Gustavo Azem / Infobae México)

Las quejas fueron tantas que la cuenta de Atención Profeco informó que pueden unirse todos los afectados para iniciar una queja de grupo.

“Organicen un expediente con sus identificaciones, comprobantes de pago, de domicilios y narración de hechos, designen una persona que acuda ante Profeco más cercana”, escribieron en las redes sociales.

Hasta el momento se han organizado algunos pequeños colectivos, pero se desconoce si pasarán de la planificación y la reunión en el redes, aunque pronto podría conocerse el estatus de estas promesas, por lo tanto, las quejas continúan entre los fanáticos de la música decepcionados de perderse a sus bandas favoritas.

Hasta el momento se han organizado algunos grupos, pero se desconoce si pasarán de la planificación y la reunión en el redes (Foto: Gustavo Azem / Infobae México)

St Vincent

La cantautora estadounidense Annie Erin Clark, mejor conocida como St Vincent, fue la primera en bajarse del barco debido al examen positivo COVID-19 en uno de los miembros de su equipo, por lo que prefirió respetar la cuarentena.

“Por precaución, por la seguridad de la banda, el equipo y, sobre todo, las fans, St. Vincent cancelará su participación del 20 de noviembre en Corona Capital 2021. Fue muy difícil tomar esta decisión, pero es por la seguridad de todos los que participan y asisten al festival”, escribió en su cuenta de Twitter.

The Kooks

Siguió la banda británica The Kooks, de último momento anunció que su presentación se cancelaba debido a que el cantante Luke Pritchard tuvo que volver a Reino Unido de manera urgente; de acuerdo con la cuenta oficial de Twitter del festival, se debió a que estaba a punto de convertirse en padre. Sin embargo, ni la banda, ni el mismo Luke, han emitido algún otro comentarios.

“Luke, vocalista de The Kooks, está a punto de ser papá y nos informan que va volando de regreso al quirófano para alcanzar a su esposa. El Corona Capital le desea todo lo mejor y, junto con el resto de los integrantes de The Kooks, lamentan no poder presentarse mañana”, compartió el festival por medio de sus redes sociales.

The Kooks canceló su participación porque nació su hijo de manera prematura (Foto: Twitter / @thekooks music)

Disclosure

Por último, y casi a punto de salir al escenario, revelaron a través de sus redes sociales que Guy Lawrence, miembro de la banda, tenía una severa infección estomacal debido a la ingesta de comida en la Ciudad de México.

Además, explicó que, a pesar de recibir atención médica, el tratamiento no funcionó y el músico no se encontraba en condiciones de llevar a cabo su presentación.

Debido a este anuncio, los horarios del Corona Capital tuvieron que ser modificados, pues el concierto de Laura Pergolizzi (LP) ocupará el tiempo de Disclosure y ahora se llevará a cabo de las 20:50 a las 21:55 horas en el escenario Doritos.

