COVID, cancelaciones y el gran regreso de los festivales: así fue la jornada del Corona Capital 2021

Los asistentes debieron acreditar su vacunación o el resultado negativo a COVID Foto: REUTERS/Luis Cortes

Luego de casi dos años de ausencia para los festivales masivos en la Ciudad de México derivado de la pandemia de COVID-19 que continúa causando estragos, este fin de semana se presentó el Festival Corona Capital, el primer evento de este tipo en medio de la pretendida reactivación de la industria del entretenimiento.

El último concierto masivo antes de que las autoridades mexicanas ordenaran el confinamiento por la crisis sanitaria fue el Vive Latino, en marzo de 2020, su realización desató críticas a la compañía productora OCESA y al gobierno de Claudia Sheinbaum por permitirlo en plena propagación del virus.

Esta vuelta al escenario con el concierto que en su primer día, sábado 20 de noviembre, reunió a casi 60,000 asistentes –varios miles menos que en ediciones pasadas del Corona Capital-, dejó un gusto agridulce entre las personas que acudieron a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, sede también del Gran Premio de México.

Y como todos los años, el ingrediente secreto fueron los fanáticos, quienes se apuntaron a la cita del festival más grande de México desde sus inicios (Foto: Ocesa / Lulu Urdapilleta)

Y es que tras importantes cancelaciones, una de ellas anunciada a escasas horas de la presentación, se menguaron los ánimos entre la concurrencia, en su mayoría jóvenes de 20 a 30 años, quienes debieron acatar medidas sanitarias como uso permanente de cubrebocas, certificado de vacunación contra el virus o una prueba con resultado negativo.

Con este filtro sanitario cada persona obtuvo su brazalete que aunado al del “cashless”, sistema para pagos por medio de chip una modalidad que ya se había instaurado anteriormente y que vino bien en medio de a la pandemia para reducir el flujo de efectivo- fueron una constante para todo el público.

“Está bien que nos pidan el comprobante de la vacuna, pero de qué sirve si allá adentro a algunos se les olvida y los ves sin cubrebocas”, dijo para Infobae México Jean Fowler, músico de 30 años. “Yo pensé que iba a ser más rigurosa la entrada y que iban a escanear el código que viene en el comprobante de vacunación, pero sólo fue así de ‘ah, pásale’”, dijo Erik Alcocer, de 26 años.

Aunque se observó el uso de cubrebocas, no en todos los asistentes ni todo el tiempo estuvo presente, especialmente cuando bebían, comían algo o conversaban en grupos, sentados en el pasto al estilo picnic. Además, pese a la menor afluencia de asistentes, la pretendida sana distancia casi no se notó en cada acto, pues la disposición de las personas en el espacio fue igual, especialmente entre aquellos que avanzaron a metros cerca de los escenarios.

Los jóvenes se mostraron entusiasmados, sin embargo con la cancelación de Disclosure, las muestras de descontento inundaron las redes del Festival (Foto: Ocesa - Cesar Vicuña)

Las malas noticias para los asistentes iniciaron el día jueves, cuando la compositora estadounidense Anne Erin Clark, conocida como St. Vincent, anunció la cancelación de su presentación debido a un contagio de COVID en su equipo.

Mismo caso de la esperada banda de dance punk estadounidense !!! (Chk Chk Chk), quienes no se presentaron en concierto, sino que dos de sus integrantes ofrecieron un DJ Set.

Gozz de Chk Chk Chk tuvo a su disposición todo un escenario, y aunque con poco público, sorprendieron al hacer un concierto completamente diferente, donde el público fue protagonista (Foto: Gustavo Azem / Infobae México)

Luego el viernes, a un día del festival, la banda The Kooks anunciaba que Luke, el vocalista había volado de regreso al hospital donde se encontraba su pareja, quien dio luz a su hijo, motivo para cancelar su presentación.

Aun y con esas importantes bajas en el cartel, la afluencia fue considerable, y el ánimo por volver a los festivales prevalecía, pero la desilusión volvió a llegar pronto cuando la banda Disclosure canceló su presentación a un par de horas del show.

Los juegos mecánicos y stands de marcas comerciales tuvieron presencia nuevamente en la edición (Foto: Ocesa / Liliana Estrada)

La dupla británica conformada por Guy y Howard Lawrence canceló su concierto luego de que Guy sufrió una fuerte infección estomacal tras una comida ingerida en la Ciudad de México.

La noticia cayó como bomba entre los asistentes, debido a que era una de las cartas más fuertes de la edición.

Las bandas que conquistaron al Corona

Desde alrededor de las 14 h comenzaron a llegar los entusiastas de proyectos que se presentaron aún con la luz de la tarde: el dúo de electrónica Missio, conformado por Matthew Brue y David Butler abrió uno de los escenarios alternos calentando los ánimos de las alrededor de 200 personas que llegaron a verles.

Missio fue una de las bandas revelación de la tarde, pues a través de mensajes catárticos, dejaron en el oyente bien sembrada la semilla de la lucha por las causas justas (Foto: Gustavo Azem / Infobae México)

El proyecto pop rock indie noruego-chileno Boy Pablo también se llevó las ovaciones en el escenario Doritos mezclando la cultura latina y europea y con temas como Hey girl, y sampleos de Smells Like Teen Spirit, de Nirvana, encantó a unas mil personas. La banda también contó con la participación del artista Cucuo al final del set.

El espectáculo de Boy Pablo resonaba desde hace algunos días, derivado de su excelente interpretación en P'al Norte, y no defraudó a sus fanáticos capitalinos (Foto: Gustavo Azem / Infobae México)

CUCO no solo fue afortunado por tocar con Boy Pablo, pues tras la cancelación de Disclosure, el músico pudo presentarse en el escenario (Foto: Gustavo Azem / Infobae México)

La banda neoyorquina Bleachers, liderada por Jack Antonoff, arrancó las palmas de cientos de personas con su propuesta power pop. El momento cumbre de la presentación que incluyó temas como Dont’ Take the Money y Stop Making This Hurt fue una bandera de México que un asistente le lanzó al vocalista, quien la ondeó entusiasmado.

Bleachers tuvo su primer concierto del año en México, pero también de toda su carrera, y portaron con mucho orgullo el lábaro patrio que un fanático tuvo a bien aventar al escenario (Foto: Gustavo Azem / Infobae México)

Bleachers tuco su primer concierto del año en México, pero también de toda su carrera, y portaron con mucho orgullo el lábaro patrio que un fanático tuvo a bien aventar al escenario (Foto: Gustavo Azem / Infobae México)

La artista LP subió al escenario treinta minutos tarde ante la silbatina del público que desesperado la pedía a gritos tras la dicha cancelación de Disclosure. A las 20:50 h la artista neoyorquina Laura Pergolizzi, enfundada con una biker roja encantó con temas como The One That You Love y su ya clásica Lost On You: “Su país es muy hermoso, ¡viva México, cabrones!”, dijo la mujer que hizo vibrar a miles en el escenario principal con su show de una hora.

El show de LP se movió de horario debido a la cancelación de Disclosure (Foto: Twitter/@GarJv)

La poderosa voz de LP ayudó a los asistentes a superar el mal trago de las cancelaciones Foto: Ocesa

A las 22:00 h y en medio de una moderada pero incesante lluvia, la banda estadounidense de hard rock Cheap Trick logró prender el ambiente con sus éxitos, y visuales como un escenario ajedrezado. La agrupación surgida en la década de los setenta, integrada por Rick Nielsen en la guitarra, el vocalista Robin Zander y Tom Patersson, en el bajo, demostraron que la actitud rocker no se va con los años y en cambio, ofrecieron un viaje al pasado con sus más emblemáticos hits: “México, ¿cómo están? Gracias por venir a vernos”.

Cheap Trick tuvo un excelente festival; el hard rock nunca se había vivido tan emotivo, solo tuvo que pasar toda una pandemia (Foto: Gustavo Azem / Infobe México)

Antes de terminar su presentación, dicho escenario se fue nutriendo de las personas que comenzaron a llegar para ocupar un espacio rumbo a la inminente presentación de Tame Impala. Los australianos fueron la salvación del evento y con sus visuales multicolor, un gran aro de luz y elementos psicodélicos en el escenario, ad hoc a su propuesta musical, pusieron a corear a miles al ritmo de temas como Elephant y Feels Like We Only Go Backwards.

Terminando su actuación más allá de la medianoche, los australianos dieron un show multicolor cargado de psicodelia y sintetizadores Foto: Ocesa

Tame Impala conmocionó al público en un show repleto de juegos de luces, efectos visuales y atmósferas psicodélicas

Así llegó a su fin la primera jornada del esperado festival, que anunció en un intento por calmar las aguas y los incesantes reclamos en las redes sociales por las cancelaciones, que para los conciertos de este domingo, el acceso para el festival sería gratuito con la presentación del boleto correspondiente al sábado.

SEGUIR LEYENDO: