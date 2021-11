“Yo no solicité participar como candidato”: Bernardo Bátiz habló en el Senado sobre la SCJN

Bátiz agradeció la nominación por parte del presidente Foto: FB/Senado de la República

El candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Bernardo Bátiz compareció en el Senado de la República como parte del proceso para elegir al próximo magistrado que sustituirá a Fernando Franco tras su jubilación a finales de este año.

Durante una conferencia de prensa informativa en el Senado, Bátiz afirmó que él no solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador ocupar el cargo que próximamente estará disponible, pero afirmó estar agradecido por el gesto:

“Yo no solicité participar como candidato a ser integrante de la Suprema Corte de Justicia, fui propuesto por el Presidente de México para ser una de las tres personas para ser integrante de esta terna. Es un honor haber sido invitado para integrar la terna”, afirmó Bátiz.

Asimismo, manifestó que le alegra haber sido considerado por AMLO, pues afirmó que es el mejor presidente que México ha tenido en los últimos 60 o 70 años, por lo que le alegra tener una longeva relación con el mandatario, la cual se refleja en esta nominación.

El candidato señaló que, de ser seleccionado para el cargo, no cederá a presiones para cambiar sus opiniones o sentencias: “Por supuesto actuaré siempre con independencia, con absoluta independencia, como lo he hecho en los cargos y en las funciones que he tenido sin aceptar consignas y tampoco amenazas ni advertencias, con libertad, con independencia y en consciencia”, dijo el consejero de la Judicatura Federal.

El candidato afirmó que no se dejará intimidar o presionar en la SCJN Foto: Cuartoscuro.

El especialista en combate a la corrupción afirmó que seguirá dedicándose a la misma línea de trabajo que ha desarrollado a lo largo de su carrera, pues luchará en contra de esta problemática, la cual también está presente en el poder judicial:

“La corrupción que llegó a formar parte de la estructura del poder, nos hace estar más atentos a resolver, a atender lo que la opinión pública nos solicita”, afirmó el candidato y continuó: “Pero en el poder judicial estamos esforzándonos por mejorar las estructuras, las prácticas y desterrando vicios, se está en camino y en buenas manos. Hay una transformación”, sentenció.

Durante la comparecencia con los senadores, el candidato a ministro fue interrogado acerca de su opinión con respecto a diferentes políticas implementadas por el gobierno de México, ante lo cual expresó que está de acuerdo en algunos temas, como la revocación del mandato, pero negó estar a favor de otros, como la militarización del país, aunque manifestó su reconocimiento por labores que han realizado en el país:

“A los militares se les está ciudadanizando más al darles encomiendas y encargos que les correspondía antes a las autoridades civiles. Pero hay obras que ellos han demostrado que hacen bien, y no cargando fusiles”, dijo Bátiz.

El ministro José Fernando Franco dejará su puesto como uno de los 11 ministros de la SCJN el próximo 12 de diciembre, después de 15 años en el cargo, por lo que el presidente de la república ha postulado a Bátiz, Loretta Ortiz Ahlf y Verónica de Gyvés para que el Senado elija al próximo funcionario del poder judicial.

Eva Verónica de Gyvés Zárate, Bernardo Bátiz Vázquez y Loretta Ortiz Ahlf integran la terna presentada por el presidente ante el senado Fotos: Cuartoscuro // Facebook/PT

De acuerdo con un comunicado del Senado, el nuevo ministro será elegido de acuerdo a un procedimiento en el cual primeramente se evaluarán los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política, por lo que deberán ser entrevistados por una comisión especial.

Después, la comisión correspondiente presentará ante todos los integrantes de la cámara el dictamen relativo a cada uno de los candidatos, lo cual también se publicará en la Gaceta del Senado.

Los candidatos expondrán los motivos por los cuales han sido considerados para el cargo ante el Pleno y posteriormente se llevará a cabo una votación que elegirá de manera directa al próximo ministro o ministra, pero si los resultados no son satisfactorios, el funcionario deberá ser designado por el presidente.

