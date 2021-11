“Tú tranquilo, mi Andy”: Víctor Trujillo se burló de AMLO por reunión en Washington

Víctor Trujillo se burló de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la reunión con su homólogo estadounidense Joe Biden (Fotos: Cuartoscuro // Facebook/El Radiador)

Luego de la reunión el pasado jueves en Washington DC del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con su homólogo estadounidense Joe Biden, las críticas y burlas no tardaron en salir, entre la que destacó la del comunicador Víctor Trujillo.

A través de su cuenta de Twitter, el productor compartió una imagen de los dos mandatarios, sin embargo, llama la atención que el presidente Biden toca la rodilla de López Obrador, por lo que el comunicador aprovechó la acción para inventarse un dialogó.

En su red social, el comediante aseguró que el estadounidense pidió a AMLO tranquilizarse, ya que su único trabajo en México es cuidar la frontera norte mientras él “pone los arbolitos” para su programa Sembrando Vida.

En cuanto a los temas importantes, Trujillo aseguró que “los lleva Marcelo (Ebrard) en una listita”.

Víctor Trujillo se burló de AMLO por su participación en EEUU (Foto: Twitter/@V_TrujilloM)

“-Tú tranquilo, mi Andy. Me sigues cuidando la frontera y yo te pongo tus arbolitos. Los temas pendientes los lleva Marcelo en una listita. There is no purrun in the common land, my friend.-”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios siguieron con la broma del productor.

“Tranquilo, deja de temblar la patita”, se mofó una usuaria.

Otro compartió una foto de López Obrador con varios objetos Disney, y aseguró que las autoridades estadounidense tuvieron que regalarle los souvenirs para que se mantuviera tranquilo: “Le regalamos unos souvenirs para que estuviera más relajado. Se notaba muy pero muy nervioso, como con miedo”.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios continuaron con la broma del productor (Foto: Twitter/@supergerman78)

Sin embargo, Víctor Trujillo no fue el único en arremeter contra el mandatario federal y su participación en la cumbre trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá.

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseguró que el país llegaba en desventaja en todos los temas, ya que había posibles violaciones al TEMC con la iniciativa del mandatario en su “contrarreforma energética”, así como la crisis migratoria y el mal manejo de la pandemia por COVID-19.

“El gobierno de México debe mirar hacia el futuro, tomar lo bueno de sus aliados comerciales, abandonando sus ideas retrógradas, populistas y destructivas”, agregó en su red social.

Por su parte, la escritora Denise Dresser declaró que el show de López Obrador y del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, debe seguir en el extranjero a pesar de la mala respuesta que tuvieron durante la pandemia: “fallecimientos, contagios, vacunación lenta/desordenada, mensajes cruzados/contradictorios, minimización. Ninguna foto, gira o cumbre borrará eso”, aseveró.

Denise Dresser declaró que el show de López Obrador y de Hugo López-Gatell debe seguir en el extranjero (Foto: Twitter/@DeniseDresserG)

En otro tuit, la politóloga compartió dos fotos del mandatario, una en México sin usar cubrebocas y otra portándolo durante su visita en Washington, por lo que reclamó que el jefe del Ejecutivo “hace lo que le da la gana”.

“En México sin cubrebocas porque haces lo que te da la gana/En EEUU con cubrebocas porque te obligan a respetar las reglas y respetar a los demás”

Asimismo, Dresser lamentó que AMLO no dé el ejemplo en México sobre el uso del cubrebocas, a pesar que los contagios siguen, y explicó que la foto donde el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no tiene cubrebocas fue por cortesía para no evidenciar o incomodar a AMLO

“En la escalinata frente a los murales Trudeau traía cubrebocas y se lo quitó por cortesía para no evidenciar/incomodar a AMLO. El tema no menor es dar el ejemplo de manera consistente y López Obrador lamentablemente no lo ha hecho en México, a pesar de la pandemia persistente”, sentenció.

