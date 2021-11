Por esta razón, General Motors advirtió que México no sería destino de inversión

Foto: REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

El presidente y director general del fabricante de automóviles General Motors (GM), José Francisco Garza Rodríguez, expresó su preocupación por el futuro del uso de energía renovable en México y dijo que, sin una base legal sólida, la inversión automotriz peligraría en el país.

“Lamentablemente, si no se dan las condiciones, México no será un destino de inversión, porque no se darán las condiciones que nos permitan cumplir con nuestro objetivo de tener cero emisiones en el largo plazo”, dijo Garza Rodríguez, en el marco de la Convención Anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

El alto ejecutivo de GM recalcó que es importante para México forjar las condiciones que permitan la inversión en energías renovables, un tema con el que la empresa fabricante de automóviles está comprometida.

“Estamos trabajando muy de cerca y alzando la voz. No somos la única automotriz que tiene metas de cero emisiones. Lo vamos a cumplir, y si las condiciones no están en la mesa, creo que México no será un destino de inversión en el corto y mediano plazo”, insistió.

Ante ese panorama, dijo, podrían trasladar su inversión a otros países que sí cumplan con la meta cero emisiones.

“Estamos evaluando que si no se dan las condiciones, ese dólar que se iba a invertir en México irá a Estados Unidos, Canadá, Brasil, China o Europa. Sería una pena que, si México no contempla ver un país con energías limpias, esa inversión no llegue”, advirtió.

Garza Rodríguez no hizo referencia de manera explícita a la iniciativa de reforma eléctrica planteada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) controle la generación de la energía en el país, dejando una participación menor a los inversionistas privados -particularmente en energía renovable-; sin embargo, sus declaraciones ocurren en el marco de un intenso debate por el planteamiento del gobierno mexicano.

General Motors, que ha sido uno de los principales inversionistas en México desde el inicio del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) en 1994, a principios de este año dijo que planeaba invertir mil millones de dólares para construir vehículos eléctricos en el estado de Coahuila.

Después de que Garza habló, la portavoz de GM México, Teresa Cid, dijo a Reuters que GM “en ningún momento amenazó” con no realizar las inversiones que había prometido para México.

“GM debe cumplir con su visión (de cero emisiones) y debemos seguir ese camino”, dijo. “Así que ahí es donde estaría el riesgo”.

