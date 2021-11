Cuál fue el origen de Coyoacán y qué papel tuvo Hernán Cortés

Los españoles se asentaron en Coyoacán donde planearon la formación de lo que hoy es el centro histórico (Fotos: Museo Nacional del Prado // MXCITY)

Tras la conquista de Tenochtitlan, Hernán Cortés partió hacia una expedición a Honduras que duró dos años. Una vez terminada construiría una casa en Coyoacán en la que viviría un tiempo con la que sirvió como mano derecha, intérprete y amante Malintzin o Malinche (o doña Marina, dependiendo de cuál les guste más) y en la que más tarde viviría con su esposa legitima de nombre Catalina Suarez.

¿Por qué Coyoacán?

Coyoacán que viene de la deformación de la palabra Coyohuacan, tiene varias y interpretaciones: Coyote Flaco por el historiador Manuel Orozco y Berra; Territorio de agua del adive o coyote según el fraile José Ignacio Borunda, aunque por consenso popular es Tierra de coyotes. Sus asentamientos se remontan a 1331 con un grupo de Chalco.

Su historia ha sido de constantes conquistas. No de ellos, cabe aclarar, pues pasó a manos de los Tepanecas en 1410 por Tezozómoc y después pasa a formar parte de los Mexicas cuando fueron invadidos por la Triple Alianza unos 20 años después.

La Casa Colorada o Casa de la Malinche

Tras la conquista y caída de Tenochtitlan, la ciudad tuvo que ser abandonada por las condiciones deplorables en las que se encontraba debido a la batalla, por lo que los españoles fueron a Coyoacán.

Fue lugar de los primeros asentamientos de los conquistadores en lo que se limpiaban los escombros de Tenochtitlan y se celebró un gran festín del que Bernal Diaz del Castillo narra en su Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España: “mandó hacer un banquete en Coyoacán por alegrías de haberla ganado y para ello tenía ya mucho vino de un navío que había venido de Castilla”.

Tras la celebración, Coyoacán se vuelve el primer ayuntamiento del Valle de México y es nombrada capital de Nueva España. De igual forma acontece la rendición de los pueblos restantes como los tarascos, fue el lugar donde retuvo a Cuauhtémoc desde la caída de Tenochtitlan y donde recibió la famosa tortura de quemarle los pies junto con Tetlepanquetzal señor de Tacuba y Coanacoch, señor de Texcoco.

Tras la rendición mexica, Cuauhtémoc fue trasladado a Coyoacán, en donde le quemaron los pies (Foto: Secretaría de Cultura)

También se encomendó el diseño de la futura ciudad que estaría ubicada en la derrotada ciudad del imperio mexica a Antonio García Bravo. Se hizo los primeros trazos a similitud de las ciudades españolas donde ubicarían la Catedral, el Palacio Virreinal, el Ayuntamiento y la Plaza Mayor.

De este modo, Coyoacán cobra importancia en la historia por ser la cuna del incipiente proyecto que se volvería la Nueva España, pues desde ahí se planearía su expansión y los primeros trazos de la ciudad.

Para 1524 Cortes se embarcó en la ya mencionada expedición a Honduras donde dio muerte a Cuauhtémoc por una presunta sublevación y regresó en 1526. En 1528 viajó a España para un juicio de residencia.

A su regreso en 1529 construyó una casa para él y Malinche. No, no la actual sede de la administración de la alcaldía. Se cree que ese edificio fue su morada y hasta se le conoce con el nombre de la Casa de Cortes. Pero esto no fue así. En realidad se cree que la casa en la que residió esta ubicada en calle La Higuera #57, colonia del Carmen, y se le conoce como la Casa de la Malinche o Casa Colorada.

El edificio ubicado en el centro de la Alcaldía de Coyoacán en realidad no fue la casa de Hernán Cortés (Foto: Twitter/@GuiaCoyoacan)

Vivieron de 1521 a 1522, hasta llegar su esposa legitima de Cuba, así que junta a Malinche con Juan Jaramillo en matrimonio, supuestamente para mantenerla bajo su vigilancia.

En 1529 Coyoacán forma parte del Marquesado de Oaxaca, gran extensión territorial que abarcaría también a Tlalpan, y que estaría a cargo de Hernán Cortés como obsequio y forma de apaciguar la ambición del conquistador.

