“Rumores falsos”: el vocero de la Presidencia negó la renuncia del secretario de Salud, Jorge Alcocer

La mañana de este viernes, trascendió que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, renunció a su cargo argumentando su edad y “falta de tiempo para su familia”. Sin embargo, la Presidencia de la República aún no ha confirmado de forma oficial la dimisión, debido a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador vuela rumbo a México, luego de haber participado en la Cumbre de Líderes de América del Norte, al lado del mandatario estadounidense, Joe Biden y el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau.

Sin embargo, en un intento para acallar los rumores, la Secretaría de Salud ha difundido una fotografía de la participación de Jorge Alcocer en la clausura del Congreso Internacional de Salud Mental y Prevención de las Adicciones en la Construcción de la Paz que se realizó en Acapulco, Guerrero.

Incluso, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, compartió la intervención de Alcocer en el Congreso “para quienes les preocupan los rumores falsos sobre su renuncia”, escribió en su cuenta de Twitter.

Lo que es un hecho indiscutible, es que desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la decadencia en el sistema de Salud ha ido acelerándose.

Primero, con la falta de medicamentos, las protestas médicas, las denuncias de intervenciones de la Secretaría de Hacienda, la desaparición del Seguro Popular para ser reemplazado con un Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que sigue sin arrancar al 100% y para rematar, con la mala actuación del sector para enfrentar la pandemia de COVID-19 que, a casi dos años de su aparición, sigue causando estragos en México y en el mundo.

Las voces que piden la salida del secretario Jorge Alcocer y de su subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, no han parado, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre los respaldó sin importar las claras ineficiencias.

Pero ante las constantes denuncias de padres de niños con cáncer por la falta de medicamentos, quienes vieron como única alternativa para ser escuchados cerrar en múltiples ocasiones (desde hace casi tres años) los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), al Presidente se le agotó la paciencia.

El pasado 10 de noviembre, durante su visita de trabajo a Colima, Andrés Manuel López Obrador advirtió a Jorge Alcocer y a Juan Ferrer (titular del Insabi) que ya no aceptará “pretextos” en el desabasto de medicamentos y les exigió resolver el tema.

“Esto va para Juan Ferrer, para el doctor Alcocer: Yo no quiero escuchar que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo, no podemos dormir tranquilos sin medicamentos para atender a enfermos”, señaló.

Y dijo que no solo se deben surtir medicamentos del cuadro básico, sino todas las medicinas, “hasta las más difíciles de conseguir”.

Nueve días después del regaño (aunque López Obrador aseguró que no lo fue), Jorge Alcocer habría presentado su renuncia argumentando su edad y “falta de tiempo para su familia”.

¿Quién es Jorge Alcocer?

Jorge Carlos Alcocer Varela, de 75 años de edad, es médico por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), investigador, académico en la máxima casa de estudios y hasta este viernes, titular de la Secretaría de Salud federal.

Pese a contar con una brillante carrera académica, como funcionario de la Cuarta Transformación ha tenido múltiples tropiezos al frente de la dependencia de salud.

Uno de los más recordados fue cuando tuvo que ofrecer una disculpa a los padres de niños con cáncer, después de que tanto él como su subsecretario Hugo López-Gatell, consideraron las protestas como un “intento de golpe de Estado” y desestimaron la carencia de medicamentos.

Y es que Alcocer Varela desdeñó la situación, al afirmar el 27 de agosto de 2019 que no pasa nada si los niños que están bajo tratamiento contra el cáncer no reciben algunas dosis de sus medicamentos, ya que -dijo- el metrotexate es un componente “secundario” y “si no se da la dosis por unos días, no hay ninguna urgencia médica”.

Tras sus lamentables declaraciones, los padres de familia exigieron una disculpa pública de parte del secretario, la cual tuvo que dar dos días después.

Otra declaración controversial ocurrió el pasado 15 de octubre, durante su comparecencia en el Senado de la República. Ahí dijo que él no vacunaría a sus nietos contra la COVID-19, ante el cuestionamiento de legisladores de la oposición ante el rechazo del gobierno de la República para inmunizar a todos los menores de edad.

“No es que no se quiera vacunar. Si a mí me preguntan, a su nieto le vacuna, no a esa edad. Y esto lo vamos a empezar a definir igual que la tercera dosis que también está en discusión, a partir del siguiente año (...) No es necedad ni otra cosa y desde luego pues tenemos que estar atentos a esa evolución”, dijo.

El último, fue el regaño que se llevó por parte del Presidente, cuando le exigió, junto al titular del Insabi, solucionar el desabasto de medicamentos.

