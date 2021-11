“Fue un presidente súper honesto”: el día que Patricia Armendáriz apoyó a Felipe Calderón

La también empresaria aceptó que Calderón fue un presidente honesto (Foto: Twitter/@hanabatah)

Patricia Armendáriz, diputada federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se ha visto envuelta en polémicas durante las últimas semanas. Desde redes sociales realizó comentarios inapropiados sobre el desabasto de medicamentos, se ha enfrascado en ríspidas discusiones con personajes de la oposición y hasta ha solicitado entregarle el Premio Nobel de la Paz al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras su discurso y propuestas ante la ONU.

Sin embargo, este apoyo incondicional hacia la Cuarta Transformación (4T) no fue siempre así. Este martes, por medio de redes sociales, la organización empresarial Sí por México señaló una supuesta incongruencia por parte de la ex integrante de Shark Tank al haber manifestado su apoyo a Felipe Calderón hace más de un año.

Junto a la publicación que condena este acto se adjuntaron dos imágenes. La primera es un encabezado de un medio digital con presencia en radio y televisión que recuerda una cita de Armendáriz Guerra que asegura su voto por el abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN) en 2006.

Fue en septiembre de 2020 cuando la también empresaria estuvo en una entrevista con Fernando del Collado, durante su programa Tragaluz,. En ella fue cuestionada sobre si ya había votado para realizar la Consulta Popular para enjuiciar a los ex presidentes, por lo que dijo estar convencida de que cada uno de ellos hizo lo mejor que pudo para el bienestar del país.

Su curul lo obtuvo este 2021 gracias a Morena (Foto: Instagram de Patricia Armendáriz)

Al escuchar esta respuesta, el comunicador le preguntó expresamente si esto también debía escucharlo Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), conocido por iniciar la Guerra Contra el Narcotráfico, a lo que respondió que voto por él debido a su honestidad y cariño por el país.

“Fue un Presidente súper honesto. Fue un Presidente que quiso a su país y creyó que todo lo que hizo lo hizo bien. Yo voté por él, yo voté por Felipe Calderón”, dijo Armendáriz sin titubear.

Durante la entrevista, del Collado la cuestionó sobre dicha iniciativa que tomó el tabasqueño en contra de los mandatarios que lo antecedieron es un juego, a lo que respondió:

“Creo que hubo un pacto de no me tocas y no te toco. Pero últimamente ha habido rupturas de ese pacto por los ex presidentes y el Presidente está diciendo: ‘si me tocas rompo el pacto’. No creo que sea necesario. La persecución no nos lleva a nada”.

Armendáriz se ha destacado por el apoyo incondicional hacia López Obrador (Foto: @PatyArmendariz/Twitter)

Paty Armendáriz y su paso por el PAN

Armendáriz es originaria de Comitán, Chiapas y tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Columbia. Fue asesora del secretario del Secretario de Hacienda del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, representando a la Secretaría en la negociación del Tratado de Libre Comercia de América del Norte (TLCAN) en la sección relacionada a las finanzas.

Aunque la mayor parte de su vida la ha pasado en los negocios, también la política en el Congreso de la Unión fue de su interés desde hace algunos años, y no sólo con Morena. Cabe recordar que en 2009, durante el sexenio de Calderón, buscó ser diputada federal con el Partido Acción Nacional (PAN). Compitió en el Distrito VIII de la cabecera de Comitán. Su más cercano rival fue Roberto Albores Gleason, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Un turbio y nada transparente proceso electoral después le arrebató a Paty la posibilidad de sumarse a San Lázaro, pues el priista obtuvo la victoria presuntamente por el apoyo del entonces gobernador de Chiapas Juan Sabines Guerrero, quien ya habría decidido a sus candidatos ganadores.

Su sueño por conseguir un curul lo logró este 2021, cuando contendió en las elecciones intermedias celebradas el 6 se junio y en las que resultó ganadora de una diputación plurinominal en el Congreso.

