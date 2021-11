Con”mañanitas” terminó la conferencia matutina de AMLO previa a su cumpleaños

AMLO agradeció las muestras de apoyo previas a su cumpleaños y se tomó un momento para mencionar que se encuentra muy bien de salud, posteriormente lamentó “no poder abrazar a todos,” pues aseguró que el amor al pueblo es lo que lo mantiene. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

En la conferencia matutina desde Sonora, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que el sábado 13 de noviembre celebrará su cumpleaños número 68 en compañía de su familia.

En la Base Aérea Militar No. 18 ubicada en Hermosillo, se dejó escuchar la tradicional canción mexicana de cumpleaños “Las mañanitas”.

En este contexto, el tabasqueño informó que pasará esta fecha con su familia, en lo que llamó un retiro familiar: “Para estar con mi familia que también me da mucho aliento, no podría yo salir adelante, enfrentar problemas afuera si adentro no tengo apoyo familiar, no tengo respaldo familiar.”

“Son mis dos grandes pasiones, el pueblo y mi familia; y agregó una más que tiene que ver con Sonora, el beisbol”

Asimismo, agradeció las muestras de cariño previas a su cumpleaños y se tomó un momento para mencionar que se encuentra muy bien de salud, posteriormente lamentó “no poder abrazar a todos,” pues aseguró que el amor al pueblo es lo que lo mantiene.

Esto, en el contexto de que el pasado jueves un grupo de personas entonó “las mañanitas” mientras el tabasqueño se encontraba en un evento en Temacapulín, Jalisco.

AMLO busca crecimiento económico en Sonora con fideicomiso de Aduanas

el mandatario anunció que se impulsarán las inversiones para el crecimiento económico y la creación de empleos en la entidad, para ello, se destinará una cantidad importante del fideicomiso de Aduanas.

Puntualizó que este fondo, ya cuenta con 90 mil millones de pesos y una parte del fideicomiso se usará para tres acciones: la modernización del Puerto de Guaymas, la rehabilitación del centro de Nogales en la cual se hará un libramiento para recuperar toda la ciudad y la creación de una nueva aduana la cual facilitará el transporte, de acuerdo con las autoridades de Estados Unidos.

Otra parte de ese fondo de aduanas se destinará a la mejora de todas las aduanas que hay en Sonora, las cuales ya son manejadas por la Secretaría de la Defensa Nacional de México (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

Por otra parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo agradeció el apoyo por parte del gobierno Federal para la modernización del Puerto de Guaymas, pues considera que esta acción significa la plataforma para el relanzamiento económico de la entidad.

Fue así que el gobernador de Sonora agregó que la modernización de las aduanas hará más dinámico el intercambio comercial con EEUU, lo que significaría la consolidación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Sacar las vías del ferrocarril de Nogales le va a modificar el rostro a esa ciudad fronteriza y yo he dicho que ese rostro, va a representar el rostro fronterizo de la Cuarta Transformación”

En este contexto, el jefe del Ejecutivo agregó que continuará la inversión en Sonora, como en los municipios de Nacozari de García y Agua Prieta, en donde ya se están llevado a cabo diez obras de mejoramiento urbano.

“Y les puedo decir que en esos municipios fronterizos tiene estímulos fiscales, se paga la mitad del IVA, el 20 por ciento del impuesto sobre la renta, en el caso del IVA, en vez del 16 por ciento, el 8, también es más barata la gasolina que en el resto de los municipios no fronterizos de Sonora y del país”

Finalmente, AMLO señaló que en el caso de Agua Prieta, se está construyendo el camino a Bavispe, el cual estará terminado en diciembre de 2022, de acuerdo con el informe de Alfonso Durazo.

