Buen Fin: Profeco obligó a una tienda a vender 216 cajas de tequila a una pareja

La tienda tenía un descuento del 30% en cajas de tequila, sin embargo, olvidó poner que se limitaba a tres cajas por persona. EFE/ Mario Guzmán

Una pareja logró que se le vendieran 18 cajas de tequila, que en total sumaron 216 botellas, en una tienda que olvidó poner en su publicidad la leyenda “limitado a tres cajas por persona”, en el tercer día del Buen Fin. Sin embargo, los consumidores querían todas las botellas de tequila, para pagarlas con un 30% de descuento.

Según información del medio El Universal, los consumidores asistieron a una tienda de vinos y licores llamada La Playa de Acueducto, ubicada en Zapopan, Jalisco, para comprar todas las botellas de tequila Maestro Dobel Diamante de 700 mililitros, sin embargo la tienda se negó a venderlo.

En un principio, el establecimiento señaló que solamente se podía vender tres cajas por persona, sin embargo, en la promoción no se indicaba esta especificación, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) intervino en el caso e hizo que se les vendieran las 18 cajas.

La clienta afectada mencionó que al llegar a la tienda La Playa Acueducto “nos dijeron a las existencias que tenían dijimos que queríamos comprar todo lo que tenían por que tienen un descuento del 30%.

La Profeco tuvo que intervenir en el caso.

“Nos dijeron que solo nos podían vender tres cajas. Solicitamos la razón por la que sólo nos querían vender tres cajas si no tenían ningún apartado de que no se podía vender más o (si había) alguna restricción”, pero como se negaron se habló a Profeco.

De acuerdo con los afectados, tuvieron que llamar a la dependencia gubernamental para pedir que se respetara la promoción y lograron que en lugar de que se les restringiera a tres cajas, equivalente a 36 botellas, se les vendiera un total de 18 cajas, con un total de 216 botellas.

Cuáles fueron las tiendas con más reclamaciones en el primer día del Buen Fin

El pasado 10 de noviembre inició el Buen Fin 2021, el cual tendrá una duración de siete días, en esta temporada de ofertas, sin embargo, desde el primer día comenzaron a surgir las inconsistencias y quejas en la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Y es así que en el primer día de esta temporada de ofertas, las tiendas con más reclamaciones han sido las de autoservicio y las departamentales.

El primer día del Buen Fin se registraron 40 reclamaciones ante la Profeco. REUTERS/Edgard Garrido

En este contexto, Walmart y Liverpool tienen cinco quejas, Sam’s Club tiene cuatro, Soriana y Volaris tres mientras que Viva Aerobús sólo una.

Y estas reclamaciones han sido principalmente por no respetar el precio anunciado, cargos adicionales no autorizados, incumplimiento en las promociones y ofertas, no respetar los meses sin intereses, entrega de productos dañados así como no informar sobre términos y condiciones.

Asimismo, algunas tiendas han mostrado negativas al momento de cancelar las compras, entregar el producto o venderlos cuando sí están en existencia.

De acuerdo con la Profeco, durante el primer día de la edición número 11 del Buen Fin, se recibieron 40 reclamaciones dentro de sus 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco). En este sentido, la Profeco dio a conocer que Guadalajara, Puerto Vallarta, Culiacán y Chihuhua son las ciudades con mayor número de reclamaciones, pues hasta el momento, cada una tiene tres.

Por otra parte, los productos con más quejas fueron: Ropa y zapatos con seis en total; vuelos y transportes con cinco; alimentos y bebidas con cuatro; los juguetes tienen cuatro también; los celulares y tecnología tienen tres; muebles, electrodomésticos, servicios de telefonía, blancos y línea blanca cuentan con dos. Según la PROFECO, una queja es una reclamación en contra de algún proveedor por no respetar precios, cantidades, plazos, términos, entregas, condiciones, modalidades, características, garantías, intereses y demás compromisos adquiridos en la transacción comercial celebrada.

