Profeco: Cuáles son las tiendas con reclamaciones del primer día de Buen Fin

En el primer día de esta temporada de ofertas, las tiendas con más reclamaciones han sido las de autoservicio y las departamentales. (Foto: Cuartoscuro)

Este 10 de noviembre inició el Buen Fin 2021, el cual tendrá una duración de siete días, en esta temporada de ofertas, ya ha comenzado a surgir las inconsistencias y quejas en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Y es así que en el primer día de esta temporada de ofertas, las tiendas con más reclamaciones han sido las de autoservicio y las departamentales.

En este contexto, Walmart y Liverpool tienen cinco quejas, Sam’s Club tiene cuatro, Soriana y Volaris tres mientras que Viva Aerobús sólo una.

Durante el Buen Fin, algunas tiendas han mostrado negativas al momento de cancelar las compras, entregar el producto o venderlos cuando sí están en existencia. (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

Y estas reclamaciones han sido principalmente por no respetar el precio anunciado, cargos adicionales no autorizados, incumplimiento en las promociones y ofertas, no respetar los meses sin intereses, entrega de productos dañados así como no informar sobre términos y condiciones.

Asimismo, algunas tiendas han mostrado negativas al momento de cancelar las compras, entregar el producto o venderlos cuando sí están en existencia.

De acuerdo con la Profeco, durante el primer día de la edición número 11 del Buen Fin, se recibieron 40 reclamaciones dentro de sus 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco).

Los productos con más quejas fueron: Ropa y zapatos con seis en total; vuelos y transportes con cinco; alimentos y bebidas con cuatro; los juguetes tienen cuatro también; los celulares y tecnología tienen tres; muebles, electrodomésticos, servicios de telefonía, blancos y línea blanca cuentan con dos. (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

En este sentido, la Profeco dio a conocer que Guadalajara, Puerto Vallarta, Culiacán y Chihuhua son las ciudades con mayor número de reclamaciones, pues hasta el momento, cada una tiene tres.

Por otra parte, los productos con más quejas fueron: Ropa y zapatos con seis en total; vuelos y transportes con cinco; alimentos y bebidas con cuatro; los juguetes tienen cuatro también; los celulares y tecnología tienen tres; muebles, electrodomésticos, servicios de telefonía, blancos y línea blanca cuentan con dos.

Según la Profeco, una queja es una reclamación en contra de algún proveedor por no respetar precios, cantidades, plazos, términos, entregas, condiciones, modalidades, características, garantías, intereses y demás compromisos adquiridos en la transacción comercial celebrada.

Cabe destacar que en la edición pasada, Walmart encabezó la lista de las tiendas con más reclamos, Liverpool estuvo en segundo lugar mientras que Office Depot en el tercero.

En un monitoreo que realizó la Profeco del pasado 5 de noviembre se dieron cuenta de que en algunas páginas seguían cobrando extras por el equipaje de mano, de lo cual establecieron que de seguir con las mismas prácticas las aerolíneas se meterán en un proceso legal por infracciones a la ley. (Fotografías Twitter: Profeco)

Por otra parte, fue a través de un comunicado de prensa, dicha procuraduría indicó a las aerolíneas Viva Aerobús, AeroMéxico y Volaris que dejen de cobrar costos extras por el equipaje de mano.

Resaltaron el artículo 47 en el párrafo 3 de la Ley de Aviación Civil el cual determina que “el pasajero podrá llevar en cabina hasta dos piezas de equipaje de mano. Las dimensiones de cada una serán de hasta 55 centímetros de largo por 40 centímetros de ancho por 25 cm de alto, y el peso de ambas no deberá exceder los diez kilogramos”.

En un monitoreo que realizó la Profeco del pasado 5 de noviembre se dieron cuenta de que en algunas páginas seguían cobrando extras por el equipaje de mano, de lo cual establecieron que de seguir con las mismas prácticas las aerolíneas se meterán en un proceso legal por infracciones a la ley.

“Ante el llamado de la Profeco, la aerolínea reconsideró finalmente e incluirá en lo sucesivo, sin cargo extra, equipaje de mano de hasta 10 kilogramos aún en su tarifa más baja”, dijo la procuraduría en un comunicado. (Fotografía Twitter: Profeco)

En consecuencia, la dependencia colocó sellos de suspensión en sus mostradores, Los sellos se colocaron en los aeropuertos de San Luis Potosí y Puerto Vallarta después de una denuncia por el cobro extra indebido en vuelos de tarifa básica de ambas aerolíneas. Asimismo, la Profeco informó que llegó a un acuerdo con Aeroméxico para que se le permitiera a sus usuarios pudieran viajar con mochilas y maletas dentro de la cabina del avión sin pagar ningún cargo extra.

“Ante el llamado de la Profeco, la aerolínea reconsideró finalmente e incluirá en lo sucesivo, sin cargo extra, equipaje de mano de hasta 10 kilogramos aún en su tarifa más baja”, dijo la procuraduría en un comunicado.

