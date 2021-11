SFP no ha encontrado el expediente de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto (Foto: Facebook EnriquePN)

Luego de darse a conocer el escándalo de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, fue el propio presidente de la República quien encargó una investigación para deslindar responsabilidades.

La misma estuvo a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), entonces encabezada por Virgilio Andrade, quien concluyó que en dichas adjudicaciones no participó el mandatario, ni había tomado posesión como presidente cuando se adquirió.

Sin embargo, ese expediente se dio por desaparecido cuando Irma Eréndira Sandoval tomó la titularidad de la SFP, pues reveló que únicamente había una copia que omitía algunas evidencias.

De acuerdo con la periodista Laura Sánchez Ley, la Secretaría todavía no encuentra el documento, ni ha culminado su investigación para conocer a los involucrados del sobo, sustracción o destrucción del mismo.

Fue en 2019 cuando la Secretaría de la Función Pública inició una nueva investigación en contra de quien resulte responsable de la desaparición de la indagatoria original (Foto: Facebook/Presidencia de México)

A través del diario Milenio, reveló que además de tener abierta la investigación tras dos años, la información sobre la misma fue reservada por todo un año.

Lo anterior, bajo el argumento de que “los servidores públicos investigados podrían alterar o modificar el escenario y los hechos que se investigan”, lo que podría anular la oportunidad de hallar elementos “objetivos, certeros y convincentes”.

“Se pondría en riesgo la viabilidad de la investigación tomando en cuenta que al entregar la información significaría un detrimento a las actuaciones realizadas por la autoridad investigadora”, respondieron a la periodista Sánchez Ley a través de una solicitud de información.

Fue el 2 de septiembre de 2019 cuando la SFP presentó su primer Informe de Labores, y reveló que interpuesto 33 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos actos de corrupción, entre ellos el de la llamada “Casa Blanca”.

La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto

Corría el año 2014 cuando el portal de Aristegui Noticias publicó un reportaje titulado “La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto”, difundido de manera concertada con otros medios tanto nacionales como internacionales.

Los periodistas Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán desarrollaron líneas del tiempo con múltiples coincidencias como la conformación de la empresa constructora, apenas un día después de haber hecho pública su relación.

Esta casa salió a la luz, además, durante un recorrido de la entonces primera dama por la residencia, acompañada de los colaboradores de la revista Hola en México.

La casa fue construida por el Grupo Higa que supuestamente la vendió en 86 millones de pesos (7 millones de dólares), para el presidente y su familia, misma que era resguardada por el Estado Mayor Presidencial desde 2012.

La casa fue construida por el Grupo Higa que supuestamente la vendió en 86 millones de pesos (Foto: Cuartoscuro)

Las disculpas de Angélica Rivera

El reportaje desató un escándalo y un sinnúmero de reacciones. El gobierno se vio obligado a dar una explicación la cual llegó a través de la entonces primera dama, Angélica Rivera, conocida popularmente como: La Gaviota.

Mediante un video, la esposa del presidente aseguró ser la propietaria del inmueble, el cual dijo, adquirió con el dinero producto de 25 años de su trabajo como actriz en la empresa Televisa.

“El 25 de junio del 2010 se me pagó con la propiedad de la casa que ya habitaba, es decir, la casa de Paseo de las Palmas, la escritura de esta casa se expidió a mi favor el 14 de diciembre del 2010. Además de la casa se me pagó un monto total de 88 millones 631 mil pesos más IVA… Para dar por terminado el contrato, me comprometí con la empresa Televisa a no trabajar con ninguna otra televisora por el plazo de 5 años, esto se tomó en cuenta para determinar el monto del contrato… así les demuestro que tengo la capacidad económica y recursos propios que me han permitido construir un patrimonio para mí y para mis hijas”, aseguró Rivera.

