"Miserable, necio, cretino": panistas en el Senado se lanzaron contra López-Gatell por desabasto de medicamentos

Luego del regaño que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a sus colaboradores del gabinete por el desabasto de medicamentos en México, la oposición no tardó en reaccionar.

Tal es el caso del Senado de México, donde miembros del Partido Acción Nacional subieron a la tribuna durante la más reciente sesión, y aunque celebraron que AMLO aceptó el problema, arremetieron contra su gobierno y específicamente contra el doctor Hugo Lopez-Gatell.

La senadora Mariana Gómez del Campo pronunció, probablemente, el más fuerte discurso alrededor del tema, al grado de recordar el apodo de “Dr Muerte” y añadir otros calificativos a la lista.

“Quiero hablarles de nuestras niñas, niños y adolescentes con cáncer que no tienen para sus quimios. Quiero hablar por esos niños que no tienen la oportunidad de estar aquí porque ya no están entre nosotros”, inició el discurso de la funcionaria pública.

La senadora panista Mariana Gómez del Campo advirtió a sus homólogos de Morena y a otros funcionarios públicos que serán juzgados por la historia dadas las decisiones que han tomado en torno al abasto de fármacos FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Luego se dijo sorprendida del apoyo que le han brindado desde el Senado a personajes del sector salud como el ya mencionado, a quien no tardó en llamar “mísero, mezquino, necio”, entre otros.

“Me sorprende que vengan a defender a un personaje tan nefasto como lo es el ‘Dr Muerte’, López-Gatell, frases lapidarias de este miserable, necio, cretino, infeliz, mísero, mezquino y asesino, faltan calificativos se merece una lista inmensa porque será juzgado”, pronunció.

Algunas de las frases que rescató se vinculan precisamente al desabasto de medicamentos, pues el subsecretario llegó a considerar que se trataba de una campaña “casi golpista”.

“Este tipo de generación de narrativas de golpe se ha conectado en Latinoamérica con Golpe de Estado y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país de los grupos de derecha internacionales que están buscando esta suerte de simpatía en la ciudadanía mexicana, casi golpista”, dijo en junio de 2021 en entrevista con Chamuco TV de Canal 22.

El subsecretario llegó a considerar que las críticas y reclamos por falta de medicamentos se trataba de una campaña “casi golpista”. EFE/ Mario Guzmán

Además, arremetió en contra de los senadores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) o sus aliados, a quienes señaló por haber “perdido la sensibilidad”.

“Ya no les duele el dolor, perdieron la sensibilidad, vinieron a aprobar un presupuesto sin cambiar ni un punto o coma porque así se los exige el inquilino de Palacio”, señaló, en referencia al jefe del Ejecutivo Federal.

Y por último, advirtió a los senadores que serán juzgados por la historia dadas las acciones que han tomado alrededor del abasto de medicamentos.

“Les vamos a recordar a cada uno de los chiquitos con cáncer que ya no están entre nosotros y a los niños que están desesperados sus padres solicitando medicamentos. Ustedes, sí estarán en el basurero de la historia”, finalizó la senadora del Campo, quien vestía una playera con la frase “México sin quimios”.

La senadora advirtió a los senadores que serán juzgados por la historia dadas las acciones que han tomado alrededor del abasto de medicamentos FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Por su parte, la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del PAN, destacó que es un gran logro, el que hoy el Presidente reconozca el desabasto de medicamentos y exija al Secretario de Salud y al director del Insabi atender este problema, con lo que ahora ya no hay pretexto para la falta de fármacos.

Y otros actores de la oposición como Manuel Añorve Baños, del PRI, denunció que el desabasto de insumos médicos es una realidad que lastima a millones de mexicanos, sobre todo a muchas familias con menores con cáncer, quienes han tenido que bloquear calles, avenidas e, incluso, el aeropuerto para ser escuchados.

