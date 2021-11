“Hay quien ya no puede respirar”: Víctor Trujillo explotó contra AMLO por desabasto de medicamentos

Víctor Trujillo cuestionó el malestar presentado por AMLO ante esta crisis sanitaria (Fotos: Cuartoscuro)

El gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afronta una de las peores crisis en el sector salud: el desabasto de medicamentos oncológicos. Esta situación ha orillado a los padres de hijos con cáncer a realizar diferentes manifestaciones en las calles y en la Cámara de diputados para solicitar el apoyo a diferentes instancias, como la vivida el pasado martes en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Los personajes de oposición se manifestaron en contra del mandatario por este escenario que afecta a miles de personas, especialmente en redes sociales. Uno de ellos fue el comunicador Víctor Trujillo, quien desde su cuenta oficial de Twitter increpó al jefe del ejecutivo federal.

Acompañado de un breve mensaje, el creador del personaje Brozo compartió el video en el que AMLO urgió al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer, a que, sin excusas, resuelvan la falta de medicamentos en todo el país.

“No vamos a estar tranquilos hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos gratuitos [...] Y no cuadro básico, todos los medicamentos, hasta los más difíciles de conseguir. Por eso se abrió la posibilidad de comprar los medicamentos en el mundo. Ya no hay excusa y ya no se acepta la corrupción que antes había”, expresó López Obrador durante un acto público en Colima.

(Foto: Twitter)

Trujillo aprovechó este mensaje para realizar un irónico, pero contundente tuit para asegurar que hay personas que no pueden respirar debido a la escasez de medicamentos que existe en todo el país, especialmente para tratar diferentes tipos de cáncer.

Y después de tres años, se dio por enterado. -No podemos dormir-, dice Andrés. Hay quien ya no puede respirar…

Usuarios de esta red social respaldaron el comentario del comunicador e indicaron que las declaraciones de AMLO son falsas, pues el sistema de compra de medicamentos utilizado en sexenios pasados al menos otorgaba soluciones a los enfermos, pero con el rompimiento realizado con la Cuarta Transformación (4T) será complicado volver a este ritmo, el cual, auguraron, no llegará antes de que termine su mandato.

Padres de hijos con cáncer se han manifestado en diferentes ocasiones para buscar apoyo en sus peticiones (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO)

“Miente descaradamente; el sistema de compras que rompieron, no se va a recuperar antes que termine el sexenio”; “Yo se que en un trabajo nuevo te dan 30 días de prueba, este señor lleva casi 3 años a prueba y no se ve claro que sabe hacer”; “A ese ritmo, ya tendremos Aspirinas para 2023, siempre puntual el próximo Premio Nobel de la Paz”, fueron algunos comentarios compartidos.

El malestar de López Obrador fue evidente y llegó a tal punto que reprochó a sus colaboradores que “no puede dormir tranquilo si no hay medicamentos para atender a enfermos”.

“Tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de medicamentos. Esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Ya no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas, de ningún tipo”

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo urgió en habilitar y darle mantenimiento a las obras para infraestructura de salud que fueran abandonadas durante el sexenio pasado. Agregó que el objetivo no solo es tener instalaciones dignas tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sino tener médicos, enfermeras y especialistas suficientes para atender a la gente más necesitada.

