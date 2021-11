Lilly Téllez tundió a Morena por desabasto de medicamentos: “Creen que se reparten como papitas”

Lilly Téllez tundió a Morena por desabasto de medicamentos (Foto: Cuartoscuro)

La senadora de Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, se lanzó este jueves contra los militantes de Morena por el desabasto de medicamentos en México. A través de su cuenta de Twitter, la senadora acusó que los integrantes del partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República desconocen como se distribuyen los fármacos, pues piensan que “se reparten como papitas y pastelitos”.

En este sentido, la polémica periodista aseguró que la ignorancia por parte de los morenistas ha provocado la escazes de fármacos. Aunado a esto, calificó lo anterior como “negligencia criminal” y llamó a comparecer a la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro.

“Los de morena creen que las medicinas se compran y se reparten como si fueran papitas y pastelitos. Por eso provocaron desabasto de medicamentos y muerte. Esto se llama NEGLIGENCIA CRIMINAL y Raquel Buenrostro debe comparecer en el senado”

Lilly Téllez señaló que los integrantes de Morena provocaron el desabasto de medicamentos (Foto: Twitter@LillyTellez)

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente López Obrador volvió a subrayar la importancia que tiene la distribución adecuada de fármacos a todos los pacientes de instituciones de salud públicas. Cuestionó que cómo es posible que productos chatarra lleguen a las comunidades más alejadas mientras los medicamentos son escazos.

De igual forma, informó que “ya se resolvió” el problema que causaba el faltante de fármacos, pues se logró quitar la legislación que le impedía a México adquirir productos sanitarios en el extranjero, así como la práctica de solo comparlos a 10 empresas.

“Pero también, necesitamos que no falten las medicinas, y lo tenemos que hacer, lo tenemos que lograr. Cómo es posible que lleguen productos chatarra a las comunidades más alejadas, cómo no vamos a hacer llegar las medicinas si hay presupuesto suficiente, si ya se resolvió el problema del monopolio que existía, de que no se le pódía comprar más que a 10 empresas, eso se terminó. No se podía comprar las medicinas en el extranjero, se reformó la Ley.

No puede haber ninguna excusa para tener todos los medicamentos gratuitos. Porque nos alcanza para tener medicamentos para todo el pueblo con el mismo presupuesto de antes. Entonces, es un asunto de eficiencia”, manifestó el tabasqueño.

El presidente ordenó a Jorge Alcocer, secretario de Salud, y a Juan Ferrer, director del Insabi, garantizar el abasto de fármacos en México (Foto; Presidencia / Cuartoscuro)

Por su parte, la exdiputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, también se manifestó al respecto. Mediante sus redes sociales, se lanzó contra López Obrador por creer que distribuir medicamentos es igual que repartir sabritas.

“Si el presidente @lopezobrador_ cree que hacer llegar medicamentos es como repartir sabritas, ahora entiendo porque dice que gobernar no tiene ciencia”

El pasado miércoles, durante una reunión con integrantes del gabinete federal y el gobierno de Colima, el presidente ordenó a Jorge Alcocer, secretario de Salud, y a Juan Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), garantizar el abasto de fármacos en México.

De acuerdo con lo expuesto por el mandatario, no debe haber excusa para contar con todos los biológicos porque “no se acepta la corrupción que antes había”.

“No vamos a estar tranquilos hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos gratuitos [...] Y no cuadro básico, todos los medicamentos, hasta los más difíciles de conseguir. Por eso se abrió la posibilidad de comprar los medicamentos en el mundo. Ya no hay excusa y ya no se acepta la corrupción que antes había”

“Tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de medicamentos. Esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Ya no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas, de ningún tipo”, exigió.

