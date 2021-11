La mandataria informó que usa el cubrebocas por simulación (Foto: Twitter / Layda Sansores)

Layda Sansores, la nueva gobernadora de Campeche, aseguró que analizarán en fechas próximas la suspensión de medidas sanitarias como el uso obligatorio de cubrebocas o bien, la sana distancia en lugares públicos.

De acuerdo con Sansores, durante su transmisión oficial en el canal de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Campeche en Facebook, es cuestionable la efectividad del mismo.

Incluso aseguró que únicamente utiliza su cubrebocas como simulación, puesto que estar tirando dichos aditamentos, representan un gasto extraordinario para todos.

“Yo por eso lo traigo así no más de simulación ¿no? Porque fíjense que esos que son del 65, dizque son los mejores, solo te duran ocho horas y ya lo debes de tirar ¿no? Y a ver quién lo tira pues cuestan requete caros o de lavarlo, ¿a ver quién los lava? Si no saben ni lavar sus calzones, pues entonces qué van a lavar. No lo lavan”, dijo.

Layda Sansores buscará eliminar el uso de cubrebocas y la sana distancia (Foto: Twitter/LaydaSansores)

Además, aseguró que se ha mencionado, aunque sin aportar testigos o fuentes, diversas advertencias por el mal uso de los cubrebocas, hasta el punto de inhalar nuestros propios microbios.

Por lo anterior, aseguró que probablemente sea mejor para la población respirar el “aire puro que todavía tenemos aquí”. “Hay que aprovecharlo”, remató la gobernadora.

Por último, usó como ejemplo otros lugares en donde ya se ha hecho el uso opcional de la medida sanitaria, por lo que instó a la población a usarlo si quieres o quitárselo con total libertad si no quieren llevarlo.

Pero no es la única medida que analizará, pues también se dijo partidaria de eliminar la sana distancia, con el único argumento del semáforo verde y de la reducción en muertes promedio diarias por el Coronavirus.

Todavía no es un hecho la desaparición de estas medidas, pues todavía debe consultarlo con las autoridades epidemiológicas y de salud, pero advirtió que si ya hubo un evento multitudinario como la Fórmula 1, entonces ya podemos irnos adaptando a la nueva normalidad.

La mandataria estatal aseguró que las mascarillas son poco efectivas, mientras los de tela son ineficiente porque hay que lavarlos, y “no saben ni lavar sus calzones” FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM

COVID-19 Campeche al 11 de noviembre

Durante las últimas 24 horas, se dieron a conocer 13 casos positivos nuevos; sin embargo, hay un acumulado en todo el territorio estatal de 24 mil 044 personas contagiadas.

Durante toda la próxima semana, el estado se mantiene en riesgo bajo, por lo que las autoridades sanitarias locales pidieron que se tenga responsabilidad social por parte de todos.

Entre las medidas que recordaron debe permanecer, destaca quedarse en casa y evitar en lo posible la movilidad social, lo que reduce en gran medida que se registré un incremento de casos de COVID-19, además, agregaron que los servicios de salud en el Estado, estarán a tu disposición.

COVID-19 en México

La Secretaría de Salud (SSa), a través del comunicado técnico diario, informó que este miércoles 10 de noviembre se registraron 264 muertes y 3,556 casos de COVID-19 nuevos en el país.

Durante las últimas 24 horas, se dieron a conocer 13 casos positivos nuevos; sin embargo, hay un acumulado en todo el territorio estatal de 24 mil 044 personas contagiadas. EFE/Carlos Ramírez

Con las cifras actualizadas se acumularon 3,834,815 contagios y 290,374 defunciones totales causadas por el SARS-CoV-2 a nivel nacional. A estos datos se le suman 550,019 casos sospechosos; 7,138,078 resultados negativos; 21,377 casos activos y un total de 11,522,912 personas notificadas de su condición desde que comenzó la pandemia.

Además, señalaron que actualmente existen un total de 13,594 defunciones sospechosas de COVID-19, mismas que se mantienen a la espera de resultados clínicos por el SISVER.

