Monterrey, la primera ciudad de México que declara emergencia climática

La ciudad de Monterrey, al norte de México, se convirtió en la primera de ese país en declarar estado de emergencia climática. El anuncio lo hizo el recién electo alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas durante su participación en la cumbre contra el cambio climático COP26, llevada a cabo en los pasados días en Glasgow, Escocia.

“A partir de este momento declaro una emergencia climática en la ciudad de Monterrey, reconociendo la urgencia de actuar, para detener el calentamiento global y para emprender acciones inmediatas y salvaguardar el futuro de nuestros hijos y las próximas generaciones”, dijo el alcalde regiomontano, al anunciar una serie de acciones en busca de combatir el deterioro ambiental, así como lograr financiamiento de proyectos, en la materia, desde instituciones como el Banco Mundial.

Y es que el alcalde urgió una solución para los problemas ambientales a los que se enfrenta la ciudad que gobierna, señalando que cada vez atraviesan por días más tórridos, así como ondas de calor cada vez más frecuentes que solo dejan sequías e incendios forestales. Mientras que por otro lado, la ciudad es víctima también de las inundaciones consecuentes a tormentas y huracanes. Colosio Riojas indicó que la ciudad simplemente no está preparada para la radicalidad de tales condiciones, lo que ha hecho que se incremente el número de fallecimientos a causa de la contaminación.

Acompañado de secretaria de Desarrollo Sostenible de Monterrey, Laura Ballesteros, Colosio destacó que se trata de la primera declaratoria de su tipo para un municipio en todo México, y anunció los cinco ejes que su proyecto contempla para hacer frente a la problemática ambiental:

-La declaratoria de emergencia climática a fin de que las políticas públicas locales tengan ese punto en cuenta

-Un acuerdo verde que comprometa a actores sociales con las mejores prácticas globales

-Un programa de acción climática con un portafolio de proyectos verdes en busca de más información y financiamiento para los planes que contempla

-Un inventario de efecto invernadero que revele las fuentes emisoras que deben ser atendidas de manera urgente

-Trabajo conjunto con las ciudades que forman parte del programa global Carrera hacia Cero (Race to Zero) para descarbonizar Monterrey en el 2050

“Monterrey tiene la peor calidad del aire del país, 60% de los días del año es mala. Esto respiran nuestros niños. Esto tiene que parar. AHORA”, expresó Ballesteros a través de su cuenta de Twitter. “El pasado viernes, @colosioriojas declaró emergencia climática en Monterrey. Este es el problema más grave al que nos enfrentamos, el que no lo vean hoy, no quiere decir que no existe”,

Y por la urgencia de un presupuesto que respalde esta declaratoria histórica, el edil de Monterrey dijo que se suma a la cita por el Planeta en Europa, donde buscará fondos y patrocinios para contrarrestar el deterioro ambiental de su ciudad. Asimismo enlistó las cuatro acciones que emprenderá para lograr tal financiamiento:

-Promover la reforestación en espacios públicos para fomentar la movilidad sostenible

-La creación de un diseño de espacios públicos para las niñas y niños

-Buscar la manera en que no se generen residuos, a través de alianzas con empresas de reciclaje y emprendimientos verde

-Promover entre la ciudadanía la instalación de paneles solares en los hogares que generen energía limpia

Así, señaló, Monterrey se suma a dos mil ciudades de todo el mundo que se han comprometido al mismo fin, destacando que así se integran a la realidad global que acontece.

Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, también asistió a la COP26, donde criticó a la actual administración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por la “evidente falta de liderazgo” que tiene ante el cambio climático. Desde Glasgow, Escocia, el mandatario estatal denunció que el Gobierno federal no tiene en dicha ciudad ningún pabellón u oficina para hablar y combatir las emisiones de carbono.

“No podemos esperar, hay que actuar ya, ante la evidente falta de liderazgo de México como país, no tenemos una sola oficina local, pabellón aquí en Glasgow, ante esta falta de liderazgo, los estados y municipios tenemos que hacer lo propio”, declaró a través de un video publicado el pasado primero de noviembre en sus redes sociales.

Por ello, García Sepúlveda anunció la adhesión de su gobierno a la campaña “Race to Zero”, iniciativa mundial que busca lograr un “futuro resiliente y sin emisiones de carbono”.





