“Es autoritario, vengativo y quiere destruirme”: las duras declaraciones de Ricardo Anaya contra AMLO en el WSJ

Ricardo Anaya comparecerá con un juez por el caso Odebrecht este lunes en una sesión virtual (Foto: Captura de pantalla / Twitter @RicardoAnayaC)

Ricardo Anaya escapó a Nueva York luego de la supuesta persecución que sufre por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debido al caso Odebrecht, en el cual presumiblemente participó al recibir sobornos millonarios para votar a favor de la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto.

Desde que salió del país, se ha encargado de enfrentar este “juicio público” en redes sociales, desde las cuales compartió una serie de videos para defenderse de las declaraciones realizadas por el mandatario y por Emilio Lozoya, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), ya en prisión preventiva, que lo inculpó.

El diario estadounidense Wall Street Journal (WSJ) obtuvo una exclusiva entrevista con Anaya Cortés, quien actualmente vive en un pequeño departamento, sin muebles, de la Gran Manzana, desde donde no dudó en declarar: “López Obrador es autoritario, es vengativo y quiere destruirme”.

Una extensa recopilación y análisis de documentos del caso realizada por el medio internacional recordó lo “débil” que son las acusaciones contra el político del Partido Acción Nacional (PAN) acusado de crimen organizado, soborno y lavado de dinero que lo podrían llevar 30 años a la cárcel.

Emilio Lozoya acusó al ex candidato presidencial de recibir sobornos para aprobar la Reforma Energética de EPN (Foto: EFE/José Méndez)

“Habría sido el soborno más estúpido de la historia (...) O compraron el voto de alguien que no tenía voto, o pagaron por un voto que emití meses antes”, aseguró Anaya Cortés, quien también comparte la visión de diversos analistas que tildan las acusaciones de tener “poco sentido”, de acuerdo con el WSJ.

El caso se mantuvo en secrecía hasta que Luis Alberto de Meneses Weyll, funcionario de la oficina de Odebrecht en México, aseguró que sí se pagaron diversos sobornos para obtener contratos que los beneficiarían, entre ellos la modernización de algunas refinerías de Pemex.

Ante esto, el ex director de esta empresa del Estado, Carlos Elizondo, aseguró “No tiene ningún sentido. A Odebrecht nunca le interesó la reforma energética, sino los contratos de construcción”, opinión compartida por analistas petroleros consignados por el medio de comunicación.

Sin embargo, el caso puede tomar un vuelco importante en aproximadamente un mes, cuando Emilio Lozoya Austin presente sus últimas pruebas que podrán evitar su encierro o no.

Anaya habría trasladado el dinero de Pemex a la Cámara de Diputados en una mochila (Foto: REUTERS/Amanda Perobelli)

El ex funcionario ha mantenido una relación estrecha con las autoridades gracias a sus declaraciones contra otros participantes de la red de sobornos, entre ellos Anaya, quien, dijo, transportó en una mochila 6.8 millones de pesos en efectivo, desde su oficina en Pemex hasta la Cámara de Diputados.

No obstante, esta versión puede ser falseada, pues dos testigos presentados por Lozoya la negaron, de acuerdo con documentos consultados por el WSJ. Esto complica el escenario y sólo el juez decidirá el futuro de ambos, pues Anaya está obligado a comparecer ante un juez este lunes 8 de noviembre, en una audiencia virtual.

En menos de 24 horas se decidirá si se procede en su contra o no. Sin embargo, el ex candidato presidencial en 2018 se mantiene firme en su postura y aseveró que su voto a favor de la Reforma Energética fue legítimo y no hubo dinero de por medio.

Si hubiera votado en contra de esa reforma... la gente habría pensado que me había vuelto loco

Anaya y analistas acusan a AMLO de una persecución política (Foto: MARTÍN ZETINA/CUARTOSCURO)

Otras figuras de la política mexicana que también fueron señaladas por Lozoya fueron José Antonio Meade, EPN, Luis Videgaray y Felipe Calderón Hinojosa. Todos, en su momento, negaron las declaraciones y su participación en los sobornos, aunque el ex director de Pemex y el Gobierno Federal sostienen las investigaciones en su contra.

A pesar de que la justicia, de la mano del Fiscal General Alejandro Gertz Manero, buscará cerrar el caso con el mejor resultado para México y las promesas de AMLO sobre erradicar la corrupción, las inconsistencias, de acuerdo con la entrevista, son muchas y pareciera más una persecución, aunque el mandatario lo ha negado.

“Si tienes la conciencia tranquila, no te afecta mucho ir a la cárcel”, le indicó López Obrador a Anaya en una conferencia “mañanera”. En unas horas se dará el primer “enfrentamiento” legal entre ambas partes que reabrirá el debate sobre las acusaciones, y sólo al final de la audiencia se sabrá el proceso a seguir: libertad y mentiras, o prisión y sobornos.

