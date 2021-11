Embajador de EEUU en México se reunió con líderes del sector eléctrico; empresarios responden a AMLO

Luego de expresar su preocupación por la Reforma Eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió este viernes con empresarios mexicanos y estadounidenses del sector.

A través de su cuenta de Twitter, el embajador compartió un foto grupal con los miembros de la iniciativa privada y además escribió el siguiente mensaje:

“Muchas empresas de México y Estados Unidos están brindando energía limpia, asequible y confiable a México. Líderes del sector eléctrico me contaron de primera mano sobre su trabajo continuo para lograr este objetivo”.

Y es que este 4 de noviembre, informó en la misma plataforma que sostuvo encuentros con funcionarios del gobierno en Palacio Nacional, donde presentó las preocupaciones de la administración que encabeza Joe Biden, en torno a la reforma y las inversiones que ha hecho su país en el sector, así como los efectos en el medio ambiente.

El diplomático no reveló los nombres de los funcionarios con los que se entrevistó.

Por su parte, este jueves el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, subrayó que con EEUU se mantiene un diálogo sobre la iniciativa de reforma que existe en el Congreso, para que se conozca bien, antes de fijar una postura.

“Es importante escuchar qué es y qué no es la reforma eléctrica, porque se ha dicho mucho, no, y hay cosas que dices: bueno, pues eso no es la reforma eléctrica”