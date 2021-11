“Debería llamarse Sedena SA de CV”: Denise Dresser criticó militarización del país

Dresser no tardó en mostrar su postura al respecto (Fotos: Cuartoscuro)

Desde sus redes sociales, la politóloga Denise Dresser arremetió contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la militarización que ha implementado en el país.

Fue desde su cuenta de Twitter donde se refirió al momento en que AMLO mencionó que, tanto el Tren Maya, el complejo férreo portuario del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos Felipe Ángeles del estado de México, así como el de Chetumal, Tulum y Palenque estarán a cargo de una empresa manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con el presidente del país, esta decisión está encaminada a evitar que, después de la finalización de su mandato en 2024, “los neoliberales corruptos” intenten privatizar dichos proyectos.

“Nos garantiza buena administración y seguridad en todo lo que es el istmo de Tehuantepec y el sureste”, dijo López Obrador.

Dresser criticó la militarización (Foto: Twitter / @Paulguerra16)

Ante esta situación Dresser no tardó en mostrar su postura al respecto y señaló que el Ejército mexicano estaba tomando fuerza de una forma preocupante.

“La militarización avanza a pasos tan acelerados que “La Cuarta Transformación” en realidad debería llamarse “Sedena SA de CV”, tuiteó.

Los internautas reaccionaron rápidamente ante los comentarios de la académica y algunos se mostraron a favor de su postura.

“La gran decepción de México es Nuestro Glorioso Ejército. Por asumir condiciones qué no le corresponden. Y también por aprovecharse de las, locuras del FALSO MESIAS. Ya qué les está entregando en Bandeja de Plata el Patrimonio de los MEXICANOS”, expresó un usuario.

No obstante, las críticas no faltaron para la politóloga: “Una militarización implica la participación del ejército en las decisiones políticas y económicas del país … eso está lejos de suceder en Mexico … la cosa es dividir verdad Denise?? Y luego eres la víctima cuando te responden tus verdades”.

Cabe recordar que horas antes, Dresser estalló contra AMLO luego de que respaldara el actuar de la Fiscalía General de la República (FGR) y de su titular, Alejandro Gertz Manero, en el caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex.

Dresser señaló que solo hay dos posibles razones por las que AMLO defiende a Gertz Manero (Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro)

La egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) acusó que el fiscal ha hecho todo lo que el mandatario asegura que no cometerá: simulación, impunidad y actuar por consigna.

En este sentido, Dresser señaló que solo hay dos posibles razones por las que AMLO defiende a Gertz Manero, la primera es porque no conoce al funcionario y la segunda es debido a que busca proteger su ineficacia.

El presidente @lopezobrador_ afirma tenerle confianza a Gertz Manero. Que no va a simular, que no va a permitir la impunidad, que no va a actuar por consigna. Pero Gertz Manero ha hecho TODO eso. O AMLO no conoce a su Fiscal o protege su ineficacia

“Y por cierto, AMLO se equivoca. El @INAImexico no ocultó los expedientes de Odebrecht. Quien lo ha hecho es Gertz Manero”, agregó.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, López Obrador dijo que tiene plena confianza en el organismo autónomo.

“Yo creo que hay que tenerle confianza a la fiscalía, siempre he dicho que Alejandro Gertz Manero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna, sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo, él es una gente ya mayor y yo estoy seguro que va a querer terminar el último tramo de su vida, que espero sea largo, con dignidad.

SEGUIR LEYENDO