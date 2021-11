“Catástrofe de defunciones”: Denise Dresser sobre en manejo de la pandemia

Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro

A través de sus redes, la politóloga Denise Dresser habló sobre el impacto que han tenido las acciones políticas que el mandatario Andrés Manuel López Obrador con respecto a la pandemia.

“¿Recuerden cuándo @lopezobrador_ afirmó que el coronavirus no era tan dañino? Según datos del INEGI, en 2020 hubo 338,959 defunciones extras. En total han fallecido + de 600,000 mexicanos y esto no ha acabado. Así la catástrofe De esa calidad el gobierno y sus justificadores “,afirmó la académica.

Fue cuestionada por declaraciones que hizo en agosto del presente año, en las que afirmaba que alrededor del 80% de la población se contagiaría una vez que los y las niñas regresaran a clases por la falta de vacunas en la población menor de edad.

Dos meses después de esta afirmación, la politóloga reconoció su equivocación al haber hecho tales afirmaciones, en sus redes sociales respondió que “Cómo toda persona me equivoco, lo reconozco, ofrezco disculpa/aclaración y me rió de mí misma sin miramientos. Pero no soy gobierno. Mis errores no producen muertos, feminicidios, pobreza, militarización, malgasto del erario, etc.”

Además de hablar sobre la posición política que el mandatario tuvo al inicio de la pandemia con respecto al virus, Dresser añadió que según datos de la INEGI, las defunciones en México durante el 2020 incrementaron de 747,784 en el 2019 a 1,806,743 en el 2020, teniendo un alza del 45%, además agregó que se encuentra sobre el promedio de los cinco años previos, el cual se estimó fue de 326,691.

Sobre esto, los datos que la plataforma de INEGI no muestran las razones por las cuales las personas murieron a lo largo del 2020, en este sentido no se puede diferenciar entre la tendencia natural que tiene la mortalidad en el país con respecto a las muertes que se han dado a causa de la pandemia.

Del mismo modo, la politóloga recalcó la necesidad de vacunar a los menores de 18 años citando un artículo de Francisco Moreno Sanchez, un médico Internista que afirma que la falta de vacunación en este sector se ha argumentado bajo la premisa de que la enfermedad es benigna en los niños, no obstante, con la llegada de la nueva variante Delta del coronavirus, la enfermedad ha repercutido en los menores de edad.

En este sentido, de los y las niñas que se han contagiado por el virus al inicio de la pandemia, solamente 944 menores fallecieron, es decir, el 0.3% de la población, no obstante, a lo largo de la semana 41 de la pandemia, se han registrado alrededor de 10 defunciones, un 0.6% del total de las personas que perdieron la vida a causa del coronavirus.

Según Moreno Sanchez, la sintomatología de fatiga, dolor de cabeza, falta de atención, etc. se ha presentado en 11% de los niños que han sido infectados por el virus a pesar de haber sido asintomáticos, siendo la vacuna la única manera de disminuir en más de un 50% la posibilidad de desarrollarlos.

Por su parte, el Gobierno de México solo ha abierto la convocatoria de vacunación a menores a aquellos y aquellas que padezcan alguna comorbilidad o adolescentes embarazadas, esto debido al aumento padecer COVID-19 grave y que requieran hospitalización.

Así mismo, a lo largo de América Latina, solamente países como Chile, Colombia, Uruguay y Argentina han comenzado la vacunación de sus poblaciones menores de edad, a pesar de que la farmacéutica Pfizer ha asegurado la seguridad de la vacuna en niños, muchos países se han abstenido de aplicarla tanto por la falta de información como por el poco índice de mortalidad en esta población

SEGUIR LEYENDO: