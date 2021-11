Denise Dresser estalló contra AMLO por defender a Gertz Manero: “Protege su ineficacia”

Denise Dresser estalló contra AMLO por defender a Gertz Manero (Fotos: Cuartoscuro)

La politóloga Denise Dresser estalló contra el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que este respaldara el actuar de la Fiscalía General de la República (FGR) y de su titular, Alejandro Gertz Manero, en el caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex acusado de recibir y repartir sobornos provenientes de la empresa Odebrecht entre funcionarios mexicanos para dar luz verde a las reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto.

A través de su cuenta de Twitter, la egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) acusó que el fiscal ha hecho todo lo que el mandatario asegura que no cometerá: simulación, impunidad y actuar por consigna.

Dresser acusó que el fiscal ha hecho todo lo que el mandatario asegura que no cometerá: simulación, impunidad y actuar por consigna (Foto: Twitter@DeniseDresserG)

En este sentido, Dresser señaló que solo hay dos posibles razones por las que AMLO defiende a Gertz Manero, la primera es porque no conoce al funcionario y la segunda es debido a que busca proteger su ineficacia.

“El presidente @lopezobrador_ afirma tenerle confianza a Gertz Manero. Que no va a simular, que no va a permitir la impunidad, que no va a actuar por consigna. Pero Gertz Manero ha hecho TODO eso. O AMLO no conoce a su Fiscal o protege su ineficacia”

“Y por cierto, AMLO se equivoca. El @INAImexico no ocultó los expedientes de Odebrecht. Quien lo ha hecho es Gertz Manero”, agregó.

López Obrador respaldó el actuar de la Fiscalía General de la República y de su titular, Alejandro Gertz Manero, en el caso de Emilio Lozoya (Foto arte: Jovani Pérez Silva)

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, López Obrador dijo que tiene plena confianza en el organismo autónomo.

“Yo creo que hay que tenerle confianza a la fiscalía, siempre he dicho que Alejandro Gertz Manero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna, sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo, él es una gente ya mayor y yo estoy seguro que va a querer terminar el último tramo de su vida, que espero sea largo, con dignidad.

Lo de ayer es parte de la misma investigación, creo que se debe castigar a todos los responsables de recibir sobornos. Es muy lamentable que en el caso de Odebrecht en todos los países se castigó a funcionarios corruptos, menos en México, se tapó el asunto”, dijo el tabasqueño.

El pasado miércoles, el juez de Control, Artemio Zúñiga, dictó prisión preventiva justificada en contra de Emilio Lozoya Austin (Foto: Reuters / Luis Cortes)

Asimismo, López Obrador reconoció el trabajo que está llevando a cabo el poder Judicial en el caso del exdirector de Pemex, pues “el juez es parte del poder Judicial y son los que determinaron que se quedara ahí el señor Lozoya”.

“Yo no doy instrucciones en ese sentido. Además, la Fiscalía es autónoma, estoy hablando de la integridad del fiscal. Imagínense, yo recomendándole algo al fiscal, primero, nunca lo haría ni lo he hecho. Ni con los periodistas que más me atacan, vienen a veces los dueños de los medios a decirme ‘se está pasando’, buscando que yo les diga ‘sí, pero para qué lo tienes ahí’, nunca”

El pasado miércoles, el juez de Control, Artemio Zúñiga, dictó prisión preventiva justificada en contra de Emilio Lozoya Austin, exfuncionario mexicano acusado de recibir y repartir sobornos provenientes de la empresa Odebrecht para que el Legislativo se pronunciara a favor de la Reforma Energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Así, durante una audiencia presencial, la FGR solicitó que el exdirector de Pemex permanezca en el Reclusorio Norte al existir riesgo de fuga; por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera y la paraestatal mexicana apoyaron la petición. El juez consideró procedente la prisión preventiva porque no se había concretado el criterio de oportunidad, recurso cuya cooperación con las autoridades permite penas menores o beneficios como la libertad condicional.

SEGUIR LEYENDO: