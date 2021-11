Fractura en el PAN: Martín Orozco y Marko Cortés chocan por gubernatura en Aguascalientes

Otro conflicto al interior del PAN delata la mala dirección de Marko Cortés en el partido (Fotos: Facebook / Martín Orozco / Marko Cortés)

Por segundo día consecutivo, al interior del Partido Acción Nacional (PAN), se manifestó un ambiente de tensión política entre un militante con su líder reelecto. Esto porque Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, criticó la actitud derrotista de Marko Cortés de cara a las elecciones del 2022.

Y es que el pasado 25 de octubre, Cortés Mendoza aseguró que las únicas posibilidades de que el PAN pueda ganar una gubernatura se reducen a una sola entidad federativa de las seis en las que habrán elecciones: Aguascalientes.

En consecuencia, Orozco Sandoval salió a dar una serie de declaraciones a medios de comunicación en donde criticó fuertemente el liderazgo de Cortés Mendoza y dijo que más que preocuparle su declaración, le preocupa el actual presidente del partido.

Asimismo, aseguró que esta declaración ya la había dado en la oficina particular del gobernador en la víspera de su más reciente informe de gobierno. Aunado a esto, informó que Cortés Mendoza también da por perdidas las elecciones del 2024.

Marko Cortés también da por perdidas las elecciones de 2024 (Foto: Karina Hernández / Infobae México)

“¿Qué andas haciendo buscando la Presidencia del partido si me dices que se va a perder el 22 y el 24?, o sea, adelantó que el 24 también lo iba a perder”

Al calor de esta versión, el gobernador tildó de descarado al presidente del PAN y explicó que aún así, Marko buscará impulsar a los gobernadores de Guanajuato (Diego Sinhue Rodríguez Vallejo), Yucatán (Mauricio Vila Dosal) y Chihuahua (María Eugenia Campos Galván) para ver que “logran rescatar”; sin embargo, prevalece una visión derrotista.

“Yo nunca he estado convencido de ese presidente”

Finalmente, numeró las pérdidas territoriales del partido bajo la dirección de Cortés, “en el 19 perdimos Puebla y Baja California, en el 21 perdemos Baja California Sur y Nayarit”, asimismo, criticó la alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Ante estas declaraciones, Cortés Mendoza tildó de mentiroso al gobernador y lo acusó de “hacerle el juego” a AMLO. Y descartó sus méritos electorales: “La gran batalla y el adversario está afuera, no dentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022″.

Otro panista que se ha alejado de Marko Cortés es Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua (Foto: Cuartoscuro)

Este enfrentamiento salió tan sólo 24 horas después de que Gustavo Madero, senador por el PAN, criticó la actitud derrotista del contador Cortés Mendoza.

“Se niega a corregir y ceder el control del PAN y abrirlo a la ciudadanía con elecciones primarias abiertas. Si no hacemos algo distinto, el 2024 tmb estaremos perdidos”, condenó en redes sociales, donde agregó que las declaraciones relacionadas a las elecciones del 2022 son desafortunadas y anticlimáticas.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Gustavo Madero difiere de Marko Cortés o que critica su liderazgo, pues en dos ocasiones ya había marcado su diferencia con el líder del partido cuando rechazó hacerse cargo de la bancada del PAN en el Senado y cuando condenó los logros del albiazul en las elecciones del 6 de junio de este año.

En el primer caso, la diferencia se presentó cuando Cortés Mendoza incumplió un acuerdo interno del PAN para consolidar a los candidatos para el municipio capital de Chihuahua.

Gustavo Madero Muñoz también cuestionó la dirigencia de Cortés Mendoza (Foto: Cuartoscuro)

“Informé a Marko Cortez que no me considere como opción para coordinar el Grupo Parlamentario del PAN Senadores. El día de hoy me comunicaron que no cumplirán su compromiso firmado para que el equipo que no ganó la gubernatura propusiera candidato para la capital”, detalló en redes sociales el presidente de la Comisión de Economía del Senado de la República.

Respecto al segundo caso, es cuando Gustavo Madero aseguró que el PAN tiene “muy poco que celebrar” en relación al resultado electoral de este año.

“Los que queríamos frenar a Morena… ¡tenemos muy poco que celebrar! Es un autoengaño afirmar que le quitamos la mayoría calificada a AMLO para impedirle modificar la constitución. La verdad es que en 2018 tampoco ganaron esa mayoría calificada”, escribió en su cuenta de Twitter donde adjuntó un artículo que publicó en un diario de circulación nacional.

Finalmente, Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua, también puso distancia entre él y el líder del partido, pues la promoción de Maru Campos en la candidatura gubernamental marcó un precedente entre la ambición electoral del PAN y la impartición de justicia en el estado, ya que la actual gobernadora era investigada por la fiscalía local en relación a una cadena de sobornos establecida por César Duarte.

