“Ándale, chiquita”: Vicente Fox cuestionó a Claudia Sheinbaum por supuesta campaña anticipada

En los últimos días, Vicente Fox Quesada ha realizado críticas hacia Claudia Sheinbaum (Fotos: Cuartoscuro)

De nueva cuenta, Vicente Fox Quesada arremetió en contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien recientemente declaró que el país está en condiciones de recibir a una presidenta. Las críticas del panista surgieron tras las últimas giras que ha realizado la mandataria local a distintas entidades federativas, situación que ha provocado la especulación por diversos actores del ámbito político sobre una supuesta campaña electoral anticipada.

En este contexto, el blanquiazul compartió el siguiente mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter: “Ándale, chiquita. ¿Y cómo lo vas a comprobar? ¡Porque, de entrada, no te creemos! Estás en campaña y tu obligación es dejar el puesto”. El comentario de Fox se dio luego de que la mandataria capitalina aclarara que no está haciendo campaña política, pues todos los viajes que realizó los pagó con recursos propios.

Los señalamientos hacia Sheinbaum Pardo estuvieron relacionados con el acompañamiento que brindó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su visita por el estado de Campeche días después de haber ido a los estados de Guanajuato, Baja California y Colima, entidades gobernadas por mujeres afiliadas al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El ex presidente mexicano se lanzó nuevamente contra Claudia Sheinbaum (Foto: Twitter/ @VicenteFoxQue)

Las reacciones al comentario del panista no se hicieron esperar y aunque algunos internautas aprovecharon el momento para burlarse del ex mandatario, hubo otros que criticaron y pidieron a Claudia Sheinbaum esclarecer los gastos de los días que estuvo fuera de la capital; incluso, solicitaron los movimientos bancarios de sus tarjetas y un documento en el que se acredite que no pidió licencia o permiso en el Congreso de la CDMX.

“Anda de campaña y los gastos salieron de la jefatura de gobierno, seguro que hasta la despensa de su casa compra con el dinero del gobierno”, “La 4T con sus viejas triquiñuelas, lo dicho: iguales que el PRI, pero más barato”, “Primero aprende a delimitar la CDMX y el Estado de México y luego opinas”, “El señor que quería que su mujer fuera candidata a la presidencia” y “Chiquita tu mentalidad”, fueron algunos comentarios que recibió el ex presidente.

Cabe destacar que esta no sería la primera ocasión que Fox Quesada critica a la Jefa de Gobierno, pues recientemente se lanzó en su contra debido a los altos índices de violencia y el aumento en el porcentaje de asalto en transporte público del Estado de México, especialmente en aquellas rutas que conectan con la capital.

Vicente Fox culpó a Sheinbaum por aumento de inseguridad en los límites con el Estado de México (Foto: Twitter/@VicenteFoxQue)

“¡Qué tragedia de Ciudad conurbada tienes! Claro, viajando y exhibiéndote por todo el país…En Edomex, repuntan 55% asaltos a transporte en límites con CDMX”, redactó el mandatario en su cuenta oficial de Twitter. Sin embargo, nuevamente fue objeto de burlas y algunos usuarios le explicaron que la mandataria local no tiene incumbencia en los sucesos que ocurren en el estado gobernado por el priista Alfredo del Mazo Maza.

Asimismo, el ex presidente expresó en Twitter sus impresiones sobre las declaraciones de Sheinbaum Pardo en las que aseguró que la sociedad mexicana está preparada para recibir a una presidenta. ”Desde hace mucho ha habido muchas candidatas a presidentas de la República, pero hoy no solamente es un asunto de género, que es importante, sino también la continuidad de esta Cuarta Transformación que es fundamental”, explicó la mandataria en el marco de la toma de protesta de Indira Vizcaíno, nueva gobernadora constitucional del estado de Colima.

SEGUIR LEYENDO: