Cuál es el mejor momento del año para adquirir un automóvil, según Moris Dieck

Moris Dieck es un creador de contenido financiero.

Hay decisiones en la vida que nos van a marcar para siempre. A veces, cuando aún se es estudiante, y otras, cuando se comienza en el mundo laboral, hay que evaluar ciertas cosas, como el trayecto que realizamos de el hogar al trabajo, el tiempo, el dinero que invertimos y las distancias que recorremos.

Por eso, en ocasiones es una necesidad contar con un automóvil. Es necesario evaluar varios factores a la hora de decidir comprar un automóvil. El influencer, escritor, asesor financiero y creador de contenido para redes sociales, Moris Dieck, explica como hacerlo en un video que subió a su canal de YouTube, en donde tiene más de 65,000 suscriptores.

Moris menciona que los traslados que se hacen, cómo conviene a la persona, en dónde podría economizar mejor y cuáles son las necesidades que se tienen, son variables que entran en juego a la hora de decidir comprar nuestro primer auto.

El influencer menciona en el video que uno de los temas que hay que poner en la mesa, es que actualmente, con la modalidad home office, la gente se traslada menos de un lugar a otro, por lo que es otra de las variables a tomar en cuenta, pues podría convertirse en un gasto innecesario.

Uno de los temas que hay que tomar en cuenta, es si realmente es necesario un automóvil o sería un gasto innecesario. EFE/Elvis González

Moris Dieck, explicó que el cierre de año es un gran momento para comprar autos, en primer lugar, porque las empresas se quieren deshacer de todo el inventario de un año anterior, además de que ya están pensando en vender los modelos nuevos, y las metas de venta cierran en el año, por lo que están tratando de vender a como dé lugar.

Dieck menciona en el video que hay que tratar de dar un enganche para un auto no menor al 30%, es decir, que para un auto que tenga un valor de 100,000 pesos, dar 30,000 de enganche. “Hay que llegar a este monto de ahorro para poder dar este enganche”. Otro consejo que da el influencer es que, en caso de adquirir un automóvil usado, lo más recomendable es llevarlo a hacer pruebas mecánicas a un taller automótiz. “Especialmente en autos usados, siempre mi recomendación es que los llevemos a evaluar, ellos analizan los puntos más importantes para ver si está en óptimas condiciones, y si no, cuál va a ser una inversión extra que quizá tú tengas que hacer, cambiar llantas o algo muy específico que necesite el auto, pero eso ya lo puedes saber tú desde antes”, menciona.

Explica que, en muchas ocasiones, en los lugares en los que venden autos, tienen algunos planes o algo visto con alguna institución financiera, en caso de que se necesite un préstamo o financiamiento, por lo que se puede revisar lo que ofrecen ellos mismos, o revisar con la institución con las que se tengan las cuentas de banco, tarjetas, en donde se lleven unos años siendo cliente, y ver que planes se pueden ofrecer. Algo importante, dice, es revisar la tasa de interés que ofrecen, la comisión por apertura, entre otras cosas.

“Te van a poder ofrecer estos planes a varios años, pero a mayor plazo, quizá puedas bajar las mensualidades, pero que bajes la mensualidad no significa que te está saliendo más barato, estás pagando más intereses, acuérdate que en ese caso el tiempo es dinero”, dice el también escritor.

El influencer recomienda que las mensaulidades a pagar no sobrepasen eñ 30% del salario. (Foto: Cuartoscuro)

Otro tema que destaca es que por la pandemia, los autos usados no se han depreciado tanto, pues hay alta demanda, porque no hay autos nuevos por que no han habido chips, por lo que no han bajado de precio.

Menciona que es importante que las mensualidades no sobrepasen el 30% del salario que se recibe para que no se dificulten los pagos.

