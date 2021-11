Qué hacía Felipe Calderón en la COP26 y por qué lo tundieron en redes sociales

Felipe Calderón con Angela Merkel, canciller alemana, y Al Gore, ex vicepresidente de los EEUU (Foto: Twitter / @FelipeCalderon)

Felipe Calderón, ex presidente de México, fue duramente criticado por las redes sociales al aparecer en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021 (COP26), donde se reúnen los más importantes líderes mundiales para abordar temas ambientales.

Su primera aparición en las redes sociales como miembro de la COP26 fue con una fotografía de espaldas al escenario de los ponentes, luego de la ceremonia inaugural del evento, y previo a la discusión de la agenta. Su gafete, oculto dentro de su saco.

Horas más tarde apareció junto Carolina Schmidt, ministra de Medio Ambiente de Chile, y presidenta de la COP25. “Después de un gran trabajo al frente de la COP durante la pandemia entregó hoy la presidencia al Ministro Británico Alok Sharma”, escribió el mandatario. Su gafete aún oculto.

Fue 24 horas después cuando reportó que había iniciado la Cumbre en el marco de la COP26, en Glasgow. La fotografía, presumiblemente tomada por él, tiene como principal personaje a Joe Biden, “tomando notas”; mientras que las pantallas proyectaban la participación de António Guterres, secretario General de la ONU.

La fotografía que causó más polémica llegó cuando posó junto a la canciller alemana, Angela Merkel. “Ella visitó 2 veces México durante mi mandato y con ella iniciamos los diálogos de Bonn, que fueron importantes en la lucha contra el #cambioclimático”, rememoró el ex presidente de México. Gafete por fuera, pero con la información oculta.

La última fotografía de Calderón fue junto al político Al Gore, ex vicepresidente de los Estados Unidos durante los periodos de Bill Clinton, de 1993 a 2001; ex senador, y ex miembro de la Cámara de Representantes.

En esta última, la única vez que pudimos ver a detalle el gafete que incluye su nombre, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, así como la leyenda incompleta “Courtesy Pass” o “Pase de cortesía”.

Por lo anterior, los usuarios de las redes sociales lanzaron fuertes críticas en contra del ex presidente, pero de manera muy específica, cuestionaron lo que hay detrás de su asistencia o bien, de su invitación a dicha Cumbre.

El principal rumor, obedece a su supuesta relación vigente con Iberdrola, grupo empresarial dedicado a la producción, distribución y comercialización de energía. No es la primera vez que se asegura que Calderón trabaja en dicha empresa, e incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en septiembre de 2020 que la empresa contrató como consejero al ex mandatario.

Algunos de los comentarios fueron:

“No es casualidad que Iberdrola este en Glasgow el 31/nov/21 Tampoco es casualidad que este Felipe Calderón el mismo día. Y menos aun que se haya escondido el gafete en el saco muy convenientemente. Y que dentro de toda obviedad Felipe no vaya en representación de ningún gobierno”, consideró @lazaroarises.

“¿Y en calidad de qué vas? Porque tú no tienes (ni tendrás en el futuro) representación oficial Ni siquiera como dirigente de una asociación civil, porque tu proyecto México Libre, descansa bajo tierra Vas como turista. Como cualquier otro ciudadano. Nada más”, escribió el usuario @MalthusGamba.

“¿En calidad de qué está en la COP26? Porque ciertamente no va en representación de México. Podría asegurar que va en representación de su patrón IBERDROLA”, redactó @mia_morrison.

“Vas como empleado de IBERDROLA...a cumplir con un protocolo, a nadie le interesa lo que haces. Te comento el juicio de tus tres súper policías comienzan el próximo año; mejor quédate por allá...porque creo que tu nombre va a salir en algunos señalamientos. Te ves más pequeño”, escribió @Disart1.

Sin embargo, el mismo Calderón ya se ha encargado de desmentir dichas acusaciones, pues en septiembre de 2020 informó que nunca fue invitado al Consejo de Administración de Iberdrola y aclaró que al salir de la presidencia viajó a Harvard.

“Con todo respeto, pero el Presidente @lopezobrador_ miente. Yo no me fui terminando mi administración a formar parte del Consejo de Administración de @iberdrola. Al salir fui invitado por la Universidad de @Harvard a hacer una estancia académica como ‘Global Leader Fellow’ en KSG”, aseguró.

Además, agregó, “aunque la ley disponía que para evitar conflicto de interés había que esperar un año para trabajar con alguna empresa relacionada, yo esperé casi cuatro años antes de aceptar cualquier propuesta de trabajo”. Fue en julio de 2016 cuando se unió como miembro independiente al consejo de administración de Avangrid, filial de Iberdrola.

Felipe Calderón tiene amplia experiencia en este contexto, pues, en primer lugar, fue secretario de Energía durante el sexenio de Vicente Fox, y como presidente llegó a encabezar la COP16 en Cancún, México, año 2010.

Además desempeña o ha estado en puestos como el de presidente de la Comisión Global de Economía y Clima; presidente de la Fundación para el Desarrollo Humano Sustentable; y miembro de la junta directiva del World Resources Institute, por lo que su asistencia podría ser justificada en este contexto.

