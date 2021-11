La ácida crítica que lanzó Fernández Noroña a Calderón por su participación en la COP 26

Fernández Noroña volvió a llamar a Felipe Calderón "Tomandante Borolas" (Fotos: Cuartoscuro // EFE)

El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, lanzó una ácida crítica contra el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, luego de que éste compartiera que asistió a uno de los primeros eventos de la Cumbre sobre Cambio Climático (COP 26), constituida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Glasgow, Escocia.

Por medio de su cuenta de Twitter, el legislador ironizó sobre una de las fotografías que compartió el ex mandatario mexicano en sus redes sociales, aseguró que ni con cubrebocas logra engañar a la gente.

Asimismo, decidió volver a llamarlo “Tomandante Borolas”, en referencia al rumor que circuló sobre un posible problema de alcoholismo del ex panista, especialmente durante su mandato como jefe del Ejecutivo de 2006 a 2012.

“Ni embozado engañas #TomandanteBorolas alias @FelipeCalderon”, redactó el petista este lunes 1º de noviembre.

Noroña volvió a llamar a Calderón "Tomandante Borolas" (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

En un segundo mensaje, Fernández Noroña aseveró que Calderón Hinojosa no fue en representación de México, sino como un acreditado más de la empresa española Iberdrola, a la cual ha sido relacionado recientemente, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó la iniciativa de la reforma en materia eléctrica y energética.

“Es que fue acreditado por @iberdorla ¿Verdad #TomandanteBorolas alias @FelipeCalderon?”, escribió Noroña en respuesta a un tuit de un usuario que cuestionaba el porqué Calderón decidió ocultar su gafete en todas las imágenes que subió a su perfil de Twitter.

Sin embargo, esta información ha sido varias veces negada por el michoacano, ya que ha argumentado que desde que cedió su puesto a Enrique Peña Nieto, él solo se ha dedicado a dar clases, incluso destacó que fue invitado por la Universidad de Harvard a realizar una estancia académica.

El 25 de junio de 2020, a través de su cuenta de Twitter, Calderón Hinojosa escribió: “Con todo respeto, pero el Presidente @lopezobrador_ miente. Yo no me fui terminando mi administración a formar parte del Consejo de Administración de @iberdrola. Al salir fui invitado por la Universidad de @Harvard a hacer una estancia académica como “Global Leader Fellow” en KSG”, aseguró.

El legislador aseguró que Felipe Calderón acudió como representante de la empresa Iberdrola a la COP 26 (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

Y es que durante el fin de semana pasado, el ex militante del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que estuvo en los primeros debates sobre el calentamiento global, así como en el desarrollo de las acciones a implementar sobre esta temática entre las naciones pertenecientes a la ONU.

Fue por medio de sus redes sociales que Calderón Hinojosa informó que asistió la COP 26, sus mensajes estuvieron acompañados por algunas fotografías donde se le puede ver en el evento.

“Estoy en Glasgow, Escocia, Reino Unido, para participar en la #COP26 sobre #CambioClimático. Terminó la ceremonia inaugural, y ahora se discute sobre la agenda de la reunión”

El ex presidente mexicano asistió a la COP 26 (Foto: Twitter/@FelipeCalderon)

Sin embargo, los tuits del ex mandatario no fueron bien recibidos, ya que algunos internautas cuestionaron su participación en el evento, así como a quién estaba representando, debido a que muchos argumentaron que él no tiene acreditación como parte de la delegación mexicana.

“Fuiste a mentir sobre lo que hiciste en tu sexenio a favor del medio ambiente, igual que fuiste a decir a España que los exámenes de control para las fuerzas policiales eran infalibles. No recuerdo ningún programa tuyo a favor del medio ambiente en tu sexenio”, redactó uno de sus seguidores.

“Vas como empleado de IBERDROLA…a cumplir con un protocolo, a nadie le interesa lo que haces. Te comento el juicio de tus tres súper policías comienzan el próximo año; mejor quédate por allá…porque creo que tu nombre va a salir en algunos señalamientos. Te ves más pequeño”, escribió otro usuario.

Hasta el momento, Calderón no ha corroborado o mencionado con quien asistió a la cumbre de las Naciones Unidas, solo ha compartido sus encuentros con algunos jefes de Estado.

