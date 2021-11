“El empleado de Iberdrola”: Epigmenio Ibarra reventó a Felipe Calderón por asistir a la COP26

Calderón ha negado reiteradamente su colaboración con la empresa Iberdrola (Foto: Archivo/Especial)

Durante los últimos días, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) ha sido duramente criticado por su asistencia a la Cumbre sobre Cambio Climático (COP 26), constituida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Glasgow, Escocia, como un acreditado más de la empresa española Iberdrola.

Esta empresa se volvió tendencia luego de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentara la iniciativa de la reforma en materia eléctrica y energética, pues amagó con dejar de invertir en el país debido a esta modificación en la ley.

La íntima relación entre Calderón Hinojosa y esta institución privada de origen español continuó provocando ciertas críticas entre los seguidores de la Cuarta Transformación (4T). Algunos de ellos señalaron que supuestamente se beneficia económica de ella, aunque en diferentes ocasiones lo ha negado, pues desde que cedió su puesto a Enrique Peña Nieto, dijo, solo se ha dedicado a dar clases.

“Con todo respeto, pero el Presidente @lopezobrador_ miente. Yo no me fui terminando mi administración a formar parte del Consejo de Administración de @iberdrola. Al salir fui invitado por la Universidad de @Harvard a hacer una estancia académica como ‘Global Leader Fellow’ en KSG”, aseguró.

Epigmenio Ibarra tundió al ex mandatario con una fotografía manipulada (Foto: Twitter)

Durante su visita a Glasgow, compartió diversas fotografías en las que presuntamente intenta esconder el gafete de acreditación en su saco o volteándolo, pues ahí debería aparece el nombre de la institución, pública o privada, que envía a sus colaboradores.

No obstante, el productor Epigmenio Ibarra compartió una fotografía donde se observa a Felipe Calderón sonriente en la COP 26 y con su credencial que le permitió entrar al evento, la cual presenta el logotipo de Iberdrola.

Ante esta imagen, el fundador de Grupo Argos reventó al ex panista al indicar que es sólo un “empleado” de esta empresa y cómplice de Genaro García Luna, por lo cual, en lugar de estar paseando por el mundo, debería ser encarcelado lo antes posible.

“El empleado de Iberdrola. El cabildero de Marcelo Odebrecht. El siervo de Claudio X. El amigo, cómplice, jefe de Genaro García Luna. En vez de estarse paseando por el mundo Felipe Calderón debería estar en la cárcel. Yo no he de soltarlo hasta que lo agarren. Y tú?”, escribió Ibarra desde su cuenta oficial de Twitter.

Esta es la imagen original dentro de la COP 26 (Foto: Twitter)

Sin embargo, un usuario de esta red social desmintió al también director de cine al compartir la imagen original, en la que se observa a Calderón, en la misma pose y con el mismo gafete, pero sin el logotipo. Asimismo, señalaron que en la actualidad es el presidente honorario de la Comisión Global sobre la Economía y el Clima de la ONU, por lo que su presencia está totalmente justificada.

Este desacierto desató las burlas y los señalamientos de las personas, quienes le indicaron solicitarle a su “patrón”, refiriéndose a López Obrador, para encarcelar a Calderón Hinojosa por todos los supuestos delitos cometidos durante su sexenio.

“Muy sencillo, pídeselo a tu patrón, solo no se lo exijas con mucha fuerza no te vaya a cancelar el préstamo”; “Pero tu patrón no hace nada; tiene miedo; y de la mano, tu deberías estar igual porque terminando el sexenio vas a pagar todos tus delitos”, fueron algunas respuestas al tuit.

Hasta el momento, Epigmenio Ibarra no ha respondido ante la falsa imagen que publicó para incriminar al ex presidente, quien, por su parte, tampoco se ha posicionado por los señalamientos que se realizaron durante su participación en la COP 26.

SEGUIR LEYENDO