“Son 4T”: López-Dóriga reventó a Sheinbaum y Clouthier por fotografía en el AICM sin cubrebocas

Este domingo, Marina del Pilar Ávila rindió protesta como gobernadora electa de Baja California para convertirse en la primera mujer y en ser la persona número 46 en presidir el estado fronterizo por los próximo seis años.

Con 36 años, es ahora la mandataria estatal más joven en asumir el cargo durante una ceremonia en el Centro Estatal de las Artes de Mexicali, ante los diputados de la XXVI Legislatura e invitadas especiales, como Tatiana Clouthier, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular la del Estado de Baja California y las leyes que de ambas emanen, desempeñando leal y patrióticamente el cargo de gobernadora que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien de nuestro estado y la prosperidad de la Unión y del Estado, si no fuese así, que el pueblo me lo demande”, expresó la nueva mandataria.

No obstante, una fotografía causó conmoción en redes sociales. En ella, se observa a ambas funcionarias sentadas en unas bancas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), sin cubrebocas, sin sana distancia y tomando café de una reconocida cadena.

El nulo interés por respetar los protocolos sanitarios, surgidos por las autoridades de la Secretaría de Salud (SSa) federal provocó la reacción del reconocido periodista Joaquín López-Dóriga, quien no tardó en criticarlas y utilizar peyorativamente su afinidad con la Cuarta Transformación (4T) pregonada por el presidente y los funcionarios del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“En el @AICM_mx y sin cubrebocas. Les valen los protocolos sanitarios que lo hacen obligatorios. Son 4-T”, redactó el comunicador desde su cuenta oficial de Twitter.

Usuarios de esta red sociales tundieron a López-Dóriga, pues refirieron que es imposible consumir bebidas con la mascarilla puesta, por lo que no veían problema con la instantánea. Además, mencionaron que no había más gente al rededor, así que podían hablar libremente y sin miedo de contraer la COVID-19.

“López-dóriga si ves están tomando café obviamente los cubrebocas lo tienen en sus manos y se puede ver aquí, el único detalle es que usted cualquier cosa cualquier cosita que ve está mal, ¿a poco usted toma café con el cubreboca puesto?”, escribieron como respuesta.

Un importante sector de la población cree que estos actos públicos son una especia de campaña con miras al 2024 (Foto: Twitter/Claudiashein)

Ésta no fue el único señalamiento que Sheinbaum Pardo recibió durante su gira de trabajo del fin de semana, pues desde el pasado 29 de octubre ha viajado por diferentes estado de la República para estar cerca de AMLO en importantes actos públicos.

La primera parada fue Campeche, donde estuvo al lado del mandatario nacional. Al siguiente día, 30 de octubre, viajó a Guanajuato para asistir al Festival Cervantino 2021. Su llegada a Baja California fue este domingo, y desde ese territorio viajará a Colima el lunes para culminar con sus viajes.

Sin embargo, un gran sector de la población capitalina aseguró que estas acciones las realiza como una especie de gira electoral para promocionar su posible candidatura a la presidencia, lo cual ha disminuido su atención con la CDMX y los problemas que sufre a diario.

Estas acciones han sido aprovechadas por los partidos de oposición y sus representantes, quienes han urgido un cambio de gobierno y hasta comenzaron a “dar batalla” para ser su relevo en 2024. Los nombres que más han sonado son Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán, ambas integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) que manifestaron sus intereses para llegar al Edificio de Gobierno de la Ciudad de México.

