“Hemos sido falsamente acusados”: Felipe Calderón arremetió contra Gertz Manero y AMLO

El ex mandatario mexicano estalló contra la Fiscalía de la República (Foto: EFE/EFE/Cuartoscuro)

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) arremetió contra el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, a los cuales señaló de presuntamente haberlo culpado falsamente.

Por medio de su cuenta de Twitter, el ex mandatario aseguró que él ha sido acusado y mencionado falsamente desde Palacio Nacional, así como por la FGR. Asimismo, destacó que no es la única persona que ha pasado por dicha situación, ya que aseveró que a la administración federal no le importa “el honor y buen nombre” de los integrantes de la ciudadanía

“Claro, el honor y el buen hombre de todos los que hemos sido falsamente acusados o mencionados desde el palacio nacional o la fiscalía, pues no importa. Solo del presidente, a quien curiosamente el honor y el buen nombre de los gobernados parece no parecerle de importancia”, redactó este domingo 31 de octubre.

El ex presidente Calderón estalló contra los señalamientos en su contra (Foto: Twitter/@FelipeCalderon)

Las palabras de Calderón Hinojosa fueron en respuesta a un tuit que emitió el periodista Marco Levario Turcott, en el cual tildó al titular de la Fiscalía como un “corrupto incompetente” por presuntamente proteger el nombre de AMLO, a cambio de un “favor presidencial”.

De acuerdo a lo que publicó el comunicador, la Fiscalía General de la República clasificó como “información confidencial” el número de denuncias presentadas en contra del mandatario mexicano en los últimos tres años, es decir, desde que tomó posesión en su contra.

“Gertz Manero es un corrupto incompetente pero goza del favor presidencial por cosas como esta: Al considerar riegos al honor y buen nombre de AMLO, la FGR clasificó como información confidencial el número de denuncias presentadas contra él en los tres años recientes”, redactó.

El comunicador Mario Levario tildó a Gertz Manero de "corrupto incompetene" (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Calderón asistió a la COP 26

El ex presidente mexicano asistió a la Cumbre sobre Cambio Climático, organizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Glasgow, Escocia. En dicho encuentro, líderes mundiales se encuentran debatiendo alrededor del calentamiento global, así como las acciones a implementar.

Fue por medio de sus redes sociales que Calderón Hinojosa informó que asistió la COP 26, sus mensajes estuvieron acompañados por algunas fotografías donde se le puede ver en el evento.

“Estoy en Glasgow, Escocia, Reino Unido, para participar en la #COP26 sobre #CambioClimático. Terminó la ceremonia inaugural, y ahora se discute sobre la agenda de la reunión”

El ex presidente mexicano asistió a la COP 26 (Foto: Twitter/@FelipeCalderon)

Sin embargo, los tuits del ex mandatario no fueron bien recibidos, ya que algunos internautas cuestionaron su participación en el evento, así como a quién estaba representando, debido a que muchos argumentaron que él no tiene acreditación como parte de la delegación mexicana.

“Fuiste a mentir sobre lo que hiciste en tu sexenio a favor del medio ambiente, igual que fuiste a decir a España que los exámenes de control para las fuerzas policiales eran infalibles. No recuerdo ningún programa tuyo a favor del medio ambiente en tu sexenio”, redactó uno de sus seguidores.

“Vas como empleado de IBERDROLA…a cumplir con un protocolo, a nadie le interesa lo que haces. Te comento el juicio de tus tres súper policías comienzan el próximo año; mejor quédate por allá…porque creo que tu nombre va a salir en algunos señalamientos. Te ves más pequeño”, escribió otro usuario.

Hasta el momento, Calderón no ha corroborado o mencionado con quien asistió a la cumbre de las Naciones Unidas, solo ha compartido sus encuentros con algunos jefes de Estado.

SEGUIR LEYENDO: