El meme con el que Víctor Trujillo se burló de Marcelo Ebrard en el G20: “Eres de lo peor”

Víctor Trujillo volvió a arremeter contra los personajes de la Cuarta Transformación y en esta ocasión se lanzó contra el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, tras su participación en el cumbre del G20.

Por medio de su cuenta de Twitter, el también comediante compartió un meme de su creación en el cual relata una imaginaria conversación entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, en la que ambos hablan y se burlan del canciller mexicano.

La inspiración de Trujillo nació ya que ambos políticos europeos fueron sorprendidos por la cámara mientras reían, durante uno de los descansos de la cumbre que se desarrolló en la capital de Italia, la ciudad de Roma.

En una primera instancia redactó el falso diálogo que Merkel entabló con el presidente francés, tras encontrarse sentados uno al lado del otro, luego de charlar con Ebrard Casaubon: “Y que me dice, yo soy Marcelo. Y que le digo, ah sí el de los pernos, ¿no?”. Comentario que respondió Macron, ya entre risas: “Ay, Angelita, eres de lo pioooorrr…”.

El tuit en menos de un día consiguió más de 17,000 “Me gusta”, así como alrededor de 4,200 retuits y más de 300 comentarios en los que se felicitó al comediante por su sentido del humor.

Trujillo claramente hizo alusión a los pernos de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México, los cuales, de acuerdo a los peritajes que mandó a realizar el gobierno capitalino, fueron los causantes de que se desprendiera una de las estructuras elevadas causando la muerte de 26 personas el pasado 3 de mayo.

Situación en la que se ha visto implicada el secretario de Estado debido a que la construcción de dicha línea fue uno de los proyectos de su mandato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal; sin embargo, él ha mencionado que cumplió con su deber como titular del ejecutivo de la capital del país.

Durante la conferencia matutina del pasado 19 de octubre, Ebrard se dijo satisfecho de su desempeño como jefe de Gobierno; no obstante, aseveró que fue “muy difícil” supervisar todos los aspectos de la obra, razón por la cual se creó el “Proyecto Metro”.

“Yo hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí (al frente de la SRE), no podría yo dar la cara…Actué profesional y de una manera íntegra […] Yo cumplí con mi deber en ese momento”