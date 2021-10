La Llorona en Xochimilco 2021: todo sobre el terrorífico tour en CDMX

Los organizadores del evento se han planteado representar la tradicional historia a partir de una mezcla de ritmos que entrecruzan lo contemporáneo y lo prehispánico(Foto: La llorona en xochimilco)

“¡Ay mis hijos!”, podría ser uno de los gritos más terroríficos en la memoria de los mexicanos, no porque lo hayan oído de la tenebrosa Llorona, sino que las historias son más que suficientes para dejar petrificado a cualquiera. Sin embargo, para aquellos aventureros que no le temen a las más antiguas leyendas, existe un espectáculo en el pleno corazón de la Ciudad de México que no se pueden perder.

Se trata de La llorona en Xochimilco, el cual es un increíble espectáculo lleno de luces, música, teatro y danza que busca retomar la trágica historia y representarla año con año en los mismísimos canales de Cuemanco, sitio donde supuestamente la difunta se aparecía realizando plegarias hacia sus hijos muertos.

Los organizadores del evento se han planteado representar la tradicional historia a partir de una mezcla de ritmos que entrecruzan lo contemporáneo y lo prehispánico: silbadores, aerófonos, caparazones de tortuga, tambores, tambores de barro o palos de lluvia se escuchan, mientras que los violines, guitarras, arpas y marimbas también forman parte.

Además, un escenario en la Laguna de Tlítac, ubicada en la zona ecológica y chinampera de Xochimilco, dota a la visita de un realismo difícil de igualar.

¿Cuánto cuesta?

Al ser una producción bastante planeada los precios podrían parecer un poco elevados a primera vista, sin embargo, el evento siempre suele tener una amplia demanda debido a su calidad. El espacio en donde los visitantes están es en las emblemáticas trajineras.

el pase incluye la ida y venida del embarcadero (Foto: La llorona en xochimilco)

Este 2021, el boleto por persona tendrá un costo de 570 pesos mexicanos. Pero aquellos que deseen disfrutar con todos sus seres queridos podrán alquilar una trajinera completa por 8 mil 800 pesos.

Es importante señalar que el pase incluye la ida y venida del embarcadero al lugar del espectáculo, por tanto, no habrá un gasto extra para quienes se decidan a asistir.

Asimismo, debido a la pandemia por COVID-19 el comité organizativo abrió una tercera opción en donde se puede comprar el boleto para presenciar el show vía streaming, es decir, desde la comodidad de casa. Este cuesta 173 pesos.

¿Cuáles son las fechas?

Este año se podrán reservar sitios para asistir del 1 de octubre al 5 de diciembre de 2021 y los horarios son:

-Viernes y sábados de 7 pm a 9pm o de 9:45 pm a 11:30 pm

-Domingos a las 6pm o a las 8:45

El espectáculo tiene varios reconocimientos (Foto: La llorona en xochimilco)

¿Cuál es la dirección?

PerifÉrico Sur, Adolfo Ruíz Cortínez, Xochimilco, 16034 Ciudad de México, CDMX. En este punto, cabe remarcar que el lugar para abordar la trajinera es en el Canal de Cuemanco.

La verdadera historia de La llorona

Prácticamente en cada ciudad de México existe una historia sobre la fantasmal mujer que sale todas las noches a gritar y llorar en la calle por sus hijos, incluso una próxima producción de Hollywood, “La maldición de La llorona”, retoma la leyenda.

En el mundo moderno generalmente la ilustran como una figura fantasmagórica con la cabeza cubierta, vestida de negro, pero la realidad es que nadie sabe cómo es realmente “La Llorona”, uno de los personajes más característicos de las historias de terror en México.

La historia original de este personaje conecta con el mundo prehispánico y se ubica aproximadamente una década antes de la llegada de los conquistadores españoles, en 1521.

En sus escritos, Fray Diego Durán, uno de los evangelizadores españoles, daba cuenta de que el emperador azteca Moctezuma II estaba preocupado por sueños que advertían el fin de su reinado. A sus oídos llegaron historias de paseantes nocturnos que contaban haber visto a una mujer que lloraba y gemía, por lo que les encomendó preguntarles el por qué de su dolor y que era lo que quería expresar.

Esta mujer salía del Lago de Texcoco sobre el cual se encontraba la legendaria Tenochtitlán.

La historia también se transmitió a Fray Bernardino de Sahagún (misionero franciscano cuyas obras han ayudado a la reconstrucción de los hechos del México antiguo), a quien los indígenas le aseguraron que por las noches esta mujer gritaba “¡Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos! Y otras veces ¡Hijitos míos ¿a dónde os llevaré?”, en referencia a su intento de salvar a los nativos de la masacre que estaba por venir con la llegada de los conquistadores españoles.

SEGUIR LEYENDO