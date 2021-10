Aguinaldo 2021: así puedes calcular cuánto dinero te corresponde si no trabajaste todo el año

(Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

El aguinaldo es un derecho de todos los trabajadores, independientemente de cuánto tiempo llevan en la empresa.

Así lo establece la Ley Federal del Trabajo (LFT), donde se aclara que esa prestación económica deben recibirla todos los empleados, incluso aquellos que se incorporaron recientemente a la empresa. En esos casos, el monto se calcula de forma proporcional, en función del número de días que el profesionista trabajó en el año.

Si formas parte de una compañía, pero te contrataron hace pocos meses, tienes derecho a recibir aguinaldo como cualquier otra persona de la empresa. Para saber cuánto deben depositarte, la fórmula es muy sencilla.

Lo primero es dividir tu salario neto mensual entre 30 (que son los días que tiene un mes). Esto nos permitirá descubrir cuánto cobras por una jornada laboral. Después, multiplica esa cantidad por 15. Esto, porque la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que, como mínimo, los empleados deberán percibir una quincena, por concepto de aguinaldo.

Cuando obtengas ese resultado divide entre 365 (días que tiene un año) y multiplica esa cifra final por el número de días que trabajaste a lo largo del año (ya sean 30, 60, 90...).

(Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Como todo, es más sencillo si utilizamos un ejemplo práctico.

Supongamos que en 2021 entraste a una nueva empresa, y ya llevas con ellos tres meses, es decir, 90 días. Por tu puesto percibes mensualmente 15,000 pesos netos.

Primer paso: divide 15,000 (tu sueldo neto) entre 30, para conocer cuánto ganas al día. El resultado es 500 pesos. Esa es la cantidad que obtienes por cada jornada laboral.

Segundo paso: esos 500 pesos tendrás que multiplicarlos por 15, esto es, por los días de aguinaldo que te corresponden, según estipula la ley. La operación (500 x 15) da 7,500 pesos.

Tercer paso: divide los 7,500 pesos entre 365 días del año. El resultado es 20,55.

Cuarto y último paso: multiplica 20,55 por el número de días que trabajaste en 2021, que en el ejemplo que estamos utilizando son 90. El resultado es 1,849 pesos, que es lo que te corresponde cobrar de aguinaldo por los tres meses trabajados.

Las empresas deberán realizar el pago antes del próximo 20 de diciembre.

(Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Qué hacer si no me me pagan el aguinaldo

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), las y los trabajadores, ya sean de base, de confianza, de planta, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, de seguros, vendedoras y otros semejantes deberán recibir el pago de su aguinaldo.

De esta manera, “dicha prestación laboral aplica para todas las personas que prestan sus servicios de manera subordinada a un patrón cuya relación de trabajo se rija por la Ley Federal del Trabajo”, explica la dependencia.

En caso de que el empleador no cumpla con sus obligaciones de pago, el trabajador puede acudir a la Profedet para recibir asesoría y representación.

Se puede comunicar con la dependencia vía telefónica al 59 98 2000 o al 018009117877, 018007172942; a través del correo electrónico orientacionprofedet@stps.gob.mx; o de manera presencial en Doctor José María Vértiz, número 211, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México y en las 47 representaciones distribuidas en las entidades federativas.

¿Quiénes están exentos de pagar impuestos por el Aguinaldo?

El Servicio de la Administración Tributaria (SAT) aclara que los trabajadores que perciban el aguinaldo deberán pagar impuestos por él. El tributo depende del sueldo que percibe cada persona, ya que el SAT cobra el equivalente al Impuesto Sobre la Renta (ISR); es decir, pueden retenerte hasta un 35% del dinero que cobraste por la bonificación navideña.

Aunque esa es la regla general, hay un grupo de trabajadores que sí está exento de pagar impuestos. Se trata de aquellos que obtienen un salario inferior a 30 días de salario mínimo.

El salario mínimo se calcula a través de las Unidades de Medida y Actualización (UMA). De acuerdo al INEGI, en 2021 el valor diario de la UMA es de 89.62 pesos. Para conocer el valor mensual, hay que multiplicar 89.62 por 30.4, lo que da un total de 2,724.45 pesos.

De esta forma, los trabajadores que reciban una remuneración igual o inferior a 2,724.45 mensuales son los únicos que están exentos de pagar impuestos por el aguinaldo.

