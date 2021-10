Aguinaldo 2021: qué días recibirán la primera y segunda parte del pago los pensionados

A principios de noviembre se espera el pago de la primera parte del aguinaldo, la cual coincidirá con la temporada comercial del Buen Fin (Foto: Infobae)

Cerca de concluir el año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) entregan el aguinaldo a los derechohabientes o familiares de ex trabajadores que cuentan con la prestación de la pensión.

Desde hace varios años, en México el aguinaldo se ha dividido en dos partes, siendo la primera la que coincide con la temporada comercial del Buen Fin, época en donde las empresas departamentales y negocios realizan ofertas en sus productos.

De acuerdo al Gobierno de México, en el caso de las personas pensionadas, el dividir en dos parte el aguinaldo no solo responde a la temporada comercial, sino a brindar protección a los ex trabajadores que se retiraron por antigüedad, por accidente laboral o a las familias que se les fue otorgada la prestación tras el fallecimiento de un ex empleado.

El aguinaldo se dividirá en dos partes para pensionados (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscurso.com)

Pensionados del IMSS

De acuerdo a la Ley del Seguro Social, vigente desde el 30 de junio de 1997, las personas pensionadas por cesantía en edad avanzada o vejez tienen derecho a recibir un aguinaldo anual, el cual debe de ser equivalente a una mensualidad.

Dicho pago deberá verse reflejado en sus cuentas o en la emisión del cheque, dependendiendo la forma de pago acordada entre las partes, el 1º de noviembre. Mientras que el segundo pago del aguinaldo se realizará el primer día del mes de diciembre, concluyendo así lo acordado para el 2021.

Los ex empleados del IMSS recibirán la primera parte del aguinaldo el 1º de noviembre (Foto: Telam)

Pensionados del ISSSTE

Mientras que en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se establece que las personas con derecho a dicha prestación recibirá un pago correspondiente a 40 días por concepto de aguinaldo.

Podrán disfrutar de la primera parte del aguinaldo, a partir del 29 de octubre, aquellas personas a las que el ISSSTE les haya otorgado pensión tras haber reportado incapacidad parcial, total, retiro, cesantía, vejez, viudez, orfandad, ascendientes o por muerte de persona discapacitada.

La segunda parte del pago se tiene calendarizado para el 29 de noviembre, concluyendo así los pagos del años.

Los pensionados ante el ISSSTE recibirán 40 días en concepto de aguinaldo (Foto: Cortesía ISSSTE)

Recomendaciones

Finalmente, ambas dependencias emitieron algunas recomendaciones para los derechohabientes con el fin de evitar extorsiones, especialmente si van a gastar durante el Buen Fin:

1. Realizar el retiro del dinero después de la fecha de pago para evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias.

2. Respetar los protocolos de sanidad para combatir la COVID-19 que establezca la Secretaría de Salud (SSa), bancos, centros comerciales, negocios y tiendas departamentales.

3. En la medida de lo posible, realizar todas las compras con tarjetas bancarias.

4. Retirar el efectivo en tiendas de autoservicio.

5. Utilizar las bancas en línea para realizar transferencias y depósitos.

El Buen Fin 2021

El Buen Fin se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro.com)

La onceava jornada de descuentos, popularmente conocida como el Buen Fin, se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre y se espera que el evento comercial deje una derrama económica de cerca de 239,000 millones de pesos alcanzada en 2020.

A diferencia de ediciones anteriores, en esta ocasión el programa estará dirigido a todos los municipios del país con el fin de integrar a pequeños empresarios y reforzar la dinámica en centros comerciales y negocios grandes de las 32 entidades federativas.

De acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y turismo (Concanaco Servytur), José Héctor Tejeda, el objetivo de la temporada comercial de este año es incentivar la recuperación económica en el contexto de la pandemia por el SARS-CoV-2.

SEGUIR LEYENDO: