Paso a paso: cuánto cuesta y cómo realizar el trámite de verificación en la CDMX

Las personas que no verifiquen en tiempo y forma sus coches serán acreedores a una multa. (Foto: Cuartoscuro)

El trámite de verificación vehicular es obligatorio para todos los carros de combustión interna que están matriculados en la Ciudad de México.

La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX comunicó que en el mes de octubre hay propietarios que deben realizar el trámite de verificación vehicular; con excepción de los que posean calcomanía doble cero hasta por tres semestres después del semestre en que se verificó. El costo es de 567 pesos, lo que equivale a 5.625 veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA) más el IVA.

De acuerdo con la Sedema, los carros a los que les corresponde la verificación en el mes de octubre son los que tienen el holograma 0,1 y 2, de igual forma los de terminación de placas con los números 3, 4, 1 o 2 y con engomado verde o rojo.

Requisitos

* El propietario debe tener los siguientes documentos que son indispensables para la verificación vehicular:

* La tarjeta de circulación vigente

* El comprobante de la última verificación

* La copia de factura (para autos nuevos).

* El comprobante de pago de multa por verificación extemporánea en caso de que aplique.

¿Cómo realizar el trámite?

Pare llevar acabo el trámite de verificación, los propietarios deben tener en orden y vigentes toda la documentación requerida. (Foto: Cuartoscuro)

* Cuando hay cambio de titular es indispensable contar con un comprobante de alta o baja del dueño.

* El trámite en línea sólo lo podrán realizar las personas que no tengan pagos de tenencia atrasados, multas o pagos de tenencia atrasados.

* A través de la página de internet de la Secretaría de Administración y Finanzas: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/sma/Consultaciudadana/ o por medio del portal de la Agencia Digital de Innovación Publica: https://tramites.cdmx.gob.mx/fotocivicas/public/ y https://tramites.cdmx.gob.mx/fotocivicas/public/consulta-verificacion quienes vayan a realizar su verificación pueden ver el estatus, es decir, que no tengan multas y que todo este en orden.

* Para realizar la cita debe ser a través de la página de internet https://verificentros.sedema.cdmx.gob.mx/DVC/ en la cual se pueden elegir los centros de preferencia para el propietario.

* Una vez dentro de la página, el propietario tiene que llenar el formulario general y posteriormente elegir un horario para acudir a la verificación.

* Aunque no es necesario que el documento generado se lleve impreso, es indispensable tenerlo en el celular.

* El día de la cita para verificar, el auto debe presentarse en buenas condiciones; con el motor prendido a una temperatura normal.

El programa de verificación vehicular funciona para detectar carros que necesitan mantenimiento con el fin de no dañar tanto el medioambiente. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué sucede si no se verifica el vehículo?

La Sedema indica que en caso de que un propietario no verifique su vehículo tendrá una multa de 20 veces la unidad de Medida y Actualización vigente, lo cual es equivalente a 1,792.40 pesos y que en caso de no pagarla, la próxima verificación no se podrá realizar hasta saldar.

Los objetivos del programa de verificación vehicular son establecer un calendario para los coches, así como los procedimientos que deben llevar a cabo; el evaluar los límites de emisiones contaminantes que provienen del escape con el fin de poner en marcha la condición operativa de los componentes de control ambiental.

De igual manera identifica los automóviles con una alta tasa de emisión de contaminantes para establecer un mantenimiento correctivo para el mejoramiento de los carros y fija “los mecanismos, procedimientos y trámites que coadyuven en la prevención, control y disminución de emisiones contaminantes a la atmósfera”.

