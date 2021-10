“Deje de actuar como mensajera”: la hija de Rosario Robles reclamó a Claudia Sheinbaum

Mariana Moguel estalló contra Claudia Sheinbaum (Fotos: Twitter@Rosario_Robles_ // Cuartoscuro)

Luego de las declaraciones de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre la medida cautelar que se refrendó contra la ex funcionaria pública, Rosario Robles Berlanga. La hija de ésta, Mariana Moguel, salió en su defensa y pidió a la mandataria no ser “mensajera”.

Por medio de seis tuits, la ex diputada de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) reclamó a la titular del Ejecutivo capitalino por opinar sobre un proceso que presuntamente desconoce. Asimismo, se dijo sorprendida porque Sheinbaum Pardo se haya despojado de su investidura como jefa de Gobierno.

Agregó que, debido a que Sheinbaum no es jueza, podría estar violando el principio de presunción de inocencia, puesto que consideró que las palabras de la militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sentencian a “una mujer que está injustamente privada de su libertad”.

“@Claudiashein deje de actuar como mensajera. Me sorprende que se despoje de su investidura como Jefa de Gobierno al opinar sobre un proceso del que estoy completamente segura que desconoce, el de mi madre @Rosario_Robles_”, redactó en un primer mensaje la ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la CDMX.

Mariana Moguel dedicó una serie de tuits a Claudia Sheinbaum (Foto: Twitter/@Mariana_Moguel)

En el mensaje que emitió Moguel Robles en sus redes sociales, le recordó a la mandataria que ella tiene una hija, así que la instó pensar en el dolor que podría pasar ésta si llega a vivir lo mismo que la familia Robles está atravesando desde 2019.

Lo anterior, la motivó a cuestionar a la jefa de Gobierno sobre sus conocimientos alrededor de las medidas cautelares y los instrumentos de investigación que utiliza la Fiscalía General de la República (FGR) en los diferentes procedimientos judiciales, tales como las carpetas de investigación.

“¿Conoce usted acaso la carpeta de investigación? Me parece que no, ya que en ella no existe una sola palabra que haga referencia a la estafa maestra. ¿Sabe que a mi madre no se le ha comprobado ningún delito? ¿Conoce usted el Sistema de Justicia Penal?”

Mariana Moguel pidió empatía a Claudia Sheinbaum (Foto: Twitter/@Mariana_Moguel)

Además, la invitó a presentar pruebas en contra de su madre, en caso de que las tenga; pero si no cuenta con ellas, la instó a no emitir sentencias previas ni juicios de valor, ya que los temas que se abordan “no son de su competencia”.

Finalmente, la cuestionó sobre el silencio que ha tenido el gobierno capitalino sobre la solicitud de mastografías y colposcopias que encabezó Rosario Robles, con el fin de atender a las mujeres que se encuentran reclusas en Santa Martha Acatitla.

“Por cierto nada dice usted de la solicitud que hizo mi madre sobre la falta de mastografías y colposcopias en Santa Martha. ¿Va a tomar alguna medida? #siesvengazanoesjusticia”, concluyó Moguel Robles.

Información en desarrollo…

