La broma que se convirtió en realidad: así son las monedas con la cara de López Obrador

Ya hay monedas de Andrés Manuel López Obrador que son vendidas en internet con su rostro Foto: (Facebook Acuñadora Emiliano Zapata / Facebook Armando Samaniego)

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador transita actualmente por su tercer año en el cargo, desde que ganó la presidencia ha mantenido un margen de aprobación mayor que sus detractores, la popularidad que mantiene ha llevado a seguidores incluso a hacer monedas con su fotografía como un homenaje.

En septiembre consiguió el 63% de aprobación promedio entre los ciudadanos mexicanos; el más alto en dos años, al recuperar el nivel que tenía en 2019. En 26 de las 32 entidades federativas el mandatario mexicano fue aprobado por los pobladores y reprobado en seis.

En internet ya circulan monedas que se encuentran a la venta con la imagen de su rostro, que aunque no tienen valor comercial sí han generado simpatía entre sus seguidores, Infobae México entrevistó a la casa acuñadora de esta peculiar pieza metálica.

La acuñadora Emiliano Zapata, ubicada en la Ciudad de México, es la creadora de las monedas que más circulan en plataformas como Mercado Libre y que tienen un precio económico de 150 pesos.

La acuñadora Emiliano Zapata quiso hacer un homenaje al Presidente con estas piezas Foto: (Facebook Acuñadora Emiliano Zapata)

“La primera idea vino de un trabajador, tal vez en un principio como una broma, que poco a poco concretamos en conjunto”, declaró uno de los encargados de la acuñadora que explicó que no fue una petición externa sino que nació como una forma de representar lo que en conjunto pensaban del Presidente.

“Tiempo después, al ir a una tienda de abarrotes que se encuentra cerca de la oficina, nos percatamos que había un par de adultos mayores que estaban comprando un kilo de frijol, azúcar, leche y demás víveres. Cuando iba a pagar, el señor sacó un par de billetes que envolvían una tarjeta del bienestar. Ambos se encontraban muy entusiasmados y a la hora se salir de la tienda la señora dijo: ´vamos vamos, hay que apurarnos viejo, que ahora sí podemos ir a la carnicería´ en voz baja y apresurando a su acompañante”, continuó narrando y consideró que antes no les alcanzaba ni para lo básico.

Ese día, por la noche cuando llegaron a sus hogares y vieron las noticias se enteraron de la compra de la refinería en Estados Unidos, algo que consideraron “impensable para la mayoría de la población en México hasta hace un par de años” y que creen que traerá beneficios directos para a tener bajos los precios de la gasolina en el país.

Las monedas están hechas de níquel y tienen un costo de 100 y 150 pesos mexicanos Foto: (Facebook Acuñadora Emiliano Zapata)

Y es que ellos coinciden que se han visto grandes diferencias con el actual gobierno que con los anteriores dirigidos por el PAN y el PRI.

“Recapitulando las acciones de este gobierno desde la toma de protesta hasta ese día, eran claros los progresos que se habían alcanzado en muchos rubros a nivel nacional, aún con la pandemia, solo hay que tener en cuenta los números en relación con Europa y los países de Primer Mundo para poder hacer un análisis completo, real y conciso de los datos estadísticos que arrojan los estudios”, argumentó el encargado de la acuñadora.

Pocos días después, que no habían tenido mucho trabajo por la pandemia, envió un diseño para que sus compañeros lo hicieran en digital y así acuñar esta moneda como “un homenaje a la lucha y logros de la actual administración, a los mexicanos que lo hicieron posible y a los que nos seguimos sumando aunque en un inicio no votamos por él”.

Con el inicio de la pandemia ya falta de trabajo comenzaron a probar en un diseño para la moneda Foto: (Facebook Acuñadora Emiliano Zapata

Ellos están convencidos que es palpable el desarrollo de acciones de transformación como “el nuevo aeropuerto; la lucha contra la corrupción; la ayuda en las inundaciones y derrumbes; y sinfín de etcéteras hasta la reforma energética que está ahorita en tema de discusión”.

“Cualquiera pensaría que trabajadores del metal no tendrían por hablar de economía o política, pero es una gran muestra que este proceso en México esta nutriendo, poco a poco la culturalización de los mexicanos, adquirir información por los medios no tradicionales y llegar a sus propias conclusiones con información”, opinó y es por esto que quisieron distribuir esta moneda para otros ciudadanos que piensan como ellos.

Las monedas están hechas de níquel y tienen dos lados, uno con la cara sonriendo del primer mandatario mientras que del otro lado se representa Palacio Nacional donde trabaja y habita López Obrador con la fecha 1 de julio (fecha de las votaciones que lo encumbraron como primera opción por el partido Movimiento Regeneración Nacional Morena) y la frase “Victoria del pueblo mexicano”.

En un principio sus primeros modelos los realizaron en tonos dorados y cobrizos Foto: (Facebook Acuñadora Emiliano Zapata

No le ha enviado al mandatario su trabajo porque cree que está muy ocupado en temas prioritarios.

“El objetivo de hacer estas monedas de ninguna manera es agredirle, el único fin es apoyar a las familias de nuestros trabajadores y colaboradores en un primer momento, apoyar el comercio local mexicano y abrirnos espacio entre los clientes que estuvieron satisfechos y puedan ver la calidad de nuestro trabajo”, declaró.

Respecto a lo que opina el público, señaló que ha quedado muy a gusto y se han vendido miles de piezas.

“Algo curioso de lo que nos hemos podido rescatar es que a la gente por redes sociales no les llama tanto la atención o tienen algo de reserva por preguntar sobre la moneda en las redes y comentarios públicos, pero cuando vamos a ofrecerlas personalmente a la población, lugares de trabajo, plazas y barrios, es decir, el México real que no tiene mucho tiempo de estar en redes y del día a día, hay una aceptación impresionante”, relató.

Fue este año que comenzaron a realizar sus ventas por internet Facebook y Mercado Libre Foto: (Acuñadora Emiliano Zapata)

Añadió que las mejores ventas las han realizado en orillas y sur de la Ciudad de México, en el Estado de México e Hidalgo.

También son regaladas entre los servidores de la 4T

Además de esta acuñadora del centro del país, funcionarios de la 4T también han mandado a hacer sus propias versiones, como el caso de Armando Samaniego, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, quien mostró orgulloso en sus redes sociales el regalo de una moneda con el rostro de López Obrador.

Foto: (Facebook Armando Samaniego)

¿Cómo quiere ser recordado AMLO?

Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado si le gustaría que en los libros de historia lo recordaran como el presidente que defendió el litio para todos los mexicanos hace un par de semanas.

Refirió que él va a cumplir con su trabajo, pero sostuvo que no tiene comparación con lo que hicieron los “gigantes” héroes nacionales como Miguel Hidalgo, Francisco I. Madero, Benito Juárez, José María Morelos y Pavón y el general Lázaro Cárdenas.

También se refirió al tema en febrero pasado, en una conferencia matutina sobre cómo le gustaría que sea recordado su mandato, por lo que de inmediato respondió que quiere “ser conocido como el presidente que más hizo por el sistema de salud”, y procedió a recordar las condiciones en las que lo recibió y lo que a hecho en un par de años, además de hacer énfasis en la distribución de vacunas para sectores vulnerables.

