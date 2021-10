“AMLO no ha amenazado a quien se opone a su gobierno”: Citlalli Hernández se lanzó contra Claudio X. González

La morenista Citlalli Hernández se sumó a las críticas hacia Claudio X. González tras las declaraciones dadas a conocer por Claudia Sheinbaum (Foto: Instagram/@citlafoto)

Tras la discusión surgida en redes por el llamado del empresario Claudio X. González Guajardo a “tomar nota” de todos los personajes políticos que, por sus acciones y omisiones, han “lastimado” al país en nombre del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena); integrantes de la llamada “Cuarta Transformación” se pronunciaron al respecto a través de Twitter.

Uno de los personajes que contestó contundentemente los señalamientos del empresario, fue la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, quien calificó al tuit del también fundador de la coalición opositora Sí por México como una postura “fascista”, esto mediante un breve encuentro que sostuvo con la prensa nacional.

Las declaraciones de la mandataria capitalina ocasionaron que González Guajardo emitiera el siguiente mensaje vía redes sociales: “Señora, con respeto le recuerdo quién es el hombre de las listas. ¿Cuántas veces ha utilizado López Obrador el púlpito presidencial para señalar, amenazar, denostar, calumniar..? Lo ha hecho con personas OSC’s, empresas y hasta universidades públicas. ¿Miento?”.

La morenista también usó el hashtag #QueMeAnotenEnLaLista como respuesta a los señalamientos de González Guajardo

Ante este mensaje, la ex senadora se pronunció mediante la siguiente publicación: “De plano es peligroso el Señor X. si no ubica la diferencia debate público y una amenaza a lo diferente. AMLO no ha amenazado a quien se opone a su gobierno, ha denunciado el abuso de una minoría parlante hoy, silenciosa ayer, que ha hecho negocios al amparo del poder”.

Asimismo, el mensaje del fundador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) estuvo acompañado de una serie de fotografías en las que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aparece mostrando una lista con nombres de líderes de opinión que han realizado comentarios negativos sobre él y sobre su administración.

Claudio X. González (Foto: Twitter/@ClaudioXGG)

Algunos de los nombres que figuraron en el listado compartido por el presidente durante una de sus conferencias matutinas fueron los periodistas Pascal Beltrán del Río, Leo Zuckermann, Raymundo Riva Palacio, Pablo Hiriart, entre otros.

Otro de los personajes políticos que defendió la postura de Claudia Sheinbaum Pardo, fue el secretario de gobierno de la CDMX, Martí Batres Guadarrama, quien secundó los comentarios de la mandataria local y utilizó el hashtag #QueMeAnotenEnLaLista para comparar la sugerencia de Claudio X. González sobre “tomar nota”, con los listados que se utilizaron en campos de concentración, para perseguidos del macartismo o las listas de encarcelados durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

Asimismo, respaldó a López Obrador sobre la exhibición de los personajes que han atacado a su administración y puntualizó en que éstos forman parte de empresas y medios de comunicación que “gozan de la libertad de criticar al gobierno”. “Hablemos de estas listas. ¿Dónde están?¿En Lecumberri?¿En Tlaxcoaque?¿En Santa Martha?¿En el altiplano?¿En la Federal de Seguridad?¿Desaparecidos?¿Torturados?”, se cuestionó el funcionario capitalino.

El secretario de gobierno capitalino respaldó los comentarios de Claudio Sheinbaum (Foto: Twitter/ @martibatres)

#QueMeAnotenEnLaLista, el hasthag con el que militantes de Morena respondieron a Claudio X.

Además de convocar a “tomar nota” de los morenistas que han “lastimado” a México, Claudio X. González Guajardo añadió que, en la administración de AMLO ha sobresalido el autoritarismo populista y destructor. Por esto, con el hashtag #QueMeAnotenEnLaLista varios internautas y militantes de Morena han respondido al empresario, pidiendo que se les apunté en la lista de los “populistas”.

Mario Delgado, líder nacional del partido guinda, manifestó que si trabajar para el pueblo con el objetivo de beneficiarlo y no enriqueciéndose a costa de él era ser llamado populista, entonces que lo anotaran en la lista, así también lo hizo el productor y periodista Epigmenio Ibarra y la senadora Citlalli Hernández.

