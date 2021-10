“Regresamos al presidencialismo autoritario”: Xóchitl Gálvez contra AMLO por concesión a Carlos Slim

Xóchitl Gálvez se lanzó contra el presidente por asegurar que Telmex, empresa de Carlos Slim, mantendrá su concesión para operar en el país. (Foto: Twitter/@XochitlGalvez)

Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por asegurar que Telmex, empresa de Carlos Slim, mantendrá su concesión para operar en el país.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora pidió que se le avisará a López Obrador que él en su cargo de mandatario federal, no tiene facultad legal para ofrecer o prometer concesiones que se atribuyen exclusivamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano encargado de regular, promover y supervisar la radiodifusión y las telecomunicaciones en México.

La integrante de Acción Nacional añadió que con estas acciones, el jefe del Ejecutivo insiste en regresar al presidencialismo autoritario y absoluto de los años 70.

“El Presidente no tiene ningún tipo de facultad legal para andar prometiendo, ofreciendo o garantizando concesiones que son atribución exclusiva del @IFT_MX. ¡Que alguien le avise! Insiste en regresar al presidencialismo autoritario y absoluto de los 70″, escribió en su red social.

La senadora añadió que con estas acciones, el jefe del Ejecutivo insiste en regresar al presidencialismo autoritario y absoluto (Foto: Twitter/@XochitlGalvez)

Ante su publicación, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar; varios usuarios declararon que el presidente sólo usa estos temas para distraer la atención del presupuesto para 2022.

“Xóchilt tu sabes que él lo sabe, pero con tantos frentes abiertos sin ningún resultado positivo lo único que puede hacer es hablar y distraer la atención, hoy lo importante es el presupuesto 2022 y ya están hablando de Telmex”, respondió un cibernauta.

“¿Reparar la línea 12 fue gratis?”, cuestionó otra.

“Pues no tiene facultad , pero ya van dos o tres cosas que se le conceden”, recordó otro.

López Obrador se manifestó a favor de la renovación en 2023 de una concesión de la firma de telecomunicaciones Telmex (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

Y es que la mañana de este jueves 21 de octubre, el presidente López Obrador se manifestó a favor de la renovación en 2023 de una concesión de la firma de telecomunicaciones Telmex, del magnate Carlos Slim, pero con el compromiso de evaluar la contribución social de esta empresa en beneficio de la población con tarifas favorables y amplitud de la red.

“A nosotros nos va a tocar eso (revisar en 2023 la concesión) y no tengo ningún problema de conciencia, ya está, es a ver qué hacemos, es: revocamos la concesión y el Estado se hace cargo o, que es lo que yo pienso, se mantiene la concesión buscando que haya compromisos en beneficio de la población, ya sea en tarifas, que se amplíe la red para que tengamos internet todos, para llegar a un acuerdo, eso es lo que va a estar en cuestión”, afirmó el mandatario federal durante su conferencia matutina.

Desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo explicó que cancelar el permiso significa que el Estado se haga cargo y “no son tamalitos de chipilin. Y que me van a medir si somos neoliberales o no. Por eso no me preocupa, tengo mi conciencia tranquila, yo sé lo que le conviene al país y sé también que son procesos que se tienen que dar poco a poco”.

AMLO dijo que se va a evaluar la contribución social de Telmex, empresa de Carlos Slim (Foto: TWITTER)

El mandatario reiteró que la decisión de renovar o revocar se tomará en su momento, pero aclaró que “no hay interés en retirar concesiones” y que se buscará se mantenga un compromiso social.

“El caso de la telefonía, si se garantiza que se va a prestar el servicio y que es una empresa mexicana, porque eso también importa, y hay también algo que puedan aportar, por ejemplo, en el caso de la conectividad para el internet, claro que refrendamos la concesión”, afirmó.

