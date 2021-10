Morena está valorando juicio político en contra de Lorenzo Córdova

El representante de Morena en el senado afirmó que se podría considerar un juicio político en contra del consejero presidente del INE Fotos: Cuartoscuro // EFE

El día de ayer los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) votaron en unanimidad en contra de la modificación de lineamientos para la próxima Consulta Ciudadana de Revocación del Mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador, tras las recomendaciones emitidas por el Senado de la república, las cuales pedían la recolección de firmas en papel, entre otras sugerencias.

Tras los dictámenes del INE, el vocero de la bancada de Morena en el senado, César Cravioto, anunció que se podría iniciar un juicio político en contra del consejero presidente, Lorenzo Córdova, debido a que “violenta la ley”.

“Estamos valorando solicitar la comparecencia del presidente del INE, de Lorenzo Córdova, para que venga aquí a explicar porque son unos violentadores de la ley y si fuera necesario hasta podríamos valorar que se iniciara un juicio político contra ellos. Porque miren la desfachatez, Lorenzo Córdova dice que no hay dinero y que no tienen recursos materiales ni humanos para poder contar las firmas de papel, pues tienen 13 mil millones de pesos y dicen que no hay dinero”, dijo el senador en el pleno.

El INE defiende el uso de su aplicación para recabar firmas, pues han afirmado que sus capacidades técnicas no les harían posible revisarlas en forma física en menos de 20 días, periodo con el que cuentan para validar la consulta.

El vocero de Morena en el senado afirmó que los ocnsejeros del INE son unos "vioentadore sdel a ley" EFE/Sáshenka Gutiérrez

Por su parte, Cravioto afirmó que el uso de la aplicación podría vulnerar la privacidad de datos personales de quienes estén involucrados en el proceso, pues se tendrá que tomar una fotografía a la persona que registre su firma.

Lorenzo Córdova ya aceptó una previa solicitud de comparecencia por parte de la Cámara de Diputados, donde se presentará el próximo 5 de noviembre para explicar los requerimientos presupuestales del instituto que dirige, pues se le otorgarán cerca de 19 mil millones de pesos.

El consejero afirmó que su presencia en San Lázaro será “una oportunidad invaluable para explicar los requerimientos presupuestales” aprovados por el Consejo General del INE, asimismo, dijo que espera un diálogo respetuoso con los legisladores:

“Como constitucionalista, como titular de un órgano del Estado mexicano y como demócrata convencido de la necesidad de un diálogo respetuoso entre instituciones, celebro la invitación que se ha formulado”, dijo Córdova en un video publicado mediante su cuenta de Twitter.

Lorenzo Córdova comparecerá ente la Cámara de Diputados el próximo 5 de noviembre (Foto: Cortesía / Cámara de Diputados)

Los legisladores han llamado a comparecer al consejero presidente por la petición de 5 mil 743 millones de pesos adicionales al presupuesto regular, de los cuales mil 913 millones se utilizarían para la posible Consulta Ciudadana y 3 mil 830 para el proceso de revocación del mandato. El INE ha prometido devolver el monto total a la Tesorería de la Federación si los ejercicios electorales no se llevan a cabo el próximo año.

La comparecencia de Córdova ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) será diez días antes del plazo máximo que la Cámara de Diputados tiene para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El diputado por el Partido del Trabajo (PT) Gerardo Fernández Noroña reaccionó al comunicado de Córdova, donde aceptó la invitación para presentarse ante la Cámara de Diputados, a quien tachó de tener una actuación “facciosa e irresponsable”:

“Acudirás a rendir cuentas. Tendrás que dar respuesta a los cuestionamientos sobre tu actuación facciosa e irresponsable, Lorenzo Córdova. Si a eso le llamas diálogo, hay mucho diálogo”, dijo Noroña a través de su cuenta de Twitter.

