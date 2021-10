“¿Para qué piden voto si no pueden con el paquete?”: Javier Lozano contra Ramírez Bedolla

Javier Lozano volvió a criticar a uno de los miembros de la Cuarta Transformación (Fotos: Facebook/Javier Lozano Alarcón // Cuartoscuro)

El polémico militante del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, volvió a arremeter contra los personajes de la Cuarta Transformación, en esta ocasión se lanzó contra el nuevo gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) tildó al integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de ser “otro gobernador cobarde”, así como de no poder “con el paquete” y seguir culpando al ex presidente Felipe Calderón de la violencia en los estados.

Lozano Alarcón recordó que Ramírez Bedolla no es el primer mandatario local que ha lanzado ese tipo de críticas, pues días atrás también declaró algo similar el titular de la entidad federativa de Zacatecas, David Monreal Ávila.

“Otro gobernador cobarde que, lejos de asumir su responsabilidad, le echa la culpa al Presidente Calderón. Primero fue @DavidMonrealA y, ahora, este inútil de @ARBedolla. ¿Para qué chinga*s piden voto si no pueden con el paquete?”, redactó el panista la tarde de este jueves 21 de octubre.

Javier Lozano reaccionó a una de las notas de "Infobae México" para generar polémica contra el nuevo gobernador de Michoacán (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Y es que las palabras del ex senador de la República se dieron en respuesta a la nota que publicó Infobae México sobre las declaraciones del morenista, en las cuales aseguró que su estado actualmente se encuentra asediado por 12 grupos criminales.

Durante la conferencia de prensa que ofreció el mandatario local la mañana de este jueves 21 de octubre, detalló que su gobierno ya tiene identificados a los grupos criminales que han vulnerado la paz de Michoacán; sin embargo, aseveró que no dará a conocer los nombres, ya que eso sería darles publicidad.

“A veces, no decirlo no quiere decir que se oculte información, sino que tiene que ver con no darles publicidad, porque esto también genera una falsa visión o expectativa”

Finalmente, el gobernador comunicó que la información del mapa delincuencial, en ocasiones, solo la poseen autoridades federales y a nivel estado, únicamente con el fin de proporcionar aquellos datos vinculados con el fuero común.

Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que su gobierno tiene identificados a los 12 grupos criminales que tienen asediado a Michoacán (Foto: Gobierno de Michoacán)

Michoacán, como la mayor parte del país, convive desde hace más de una década con una realidad de violencia cotidiana. Incluso, este fue el estado donde en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se desató la guerra contra el narco, en diciembre de 2006.

La región actualmente está siendo disputada a remanentes de cárteles extintos y que al paso de los años han cambiado de nombre, pero no han sido erradicados de regiones como la costa, así como la frontera con Jalisco. Motivo por el cual, el gobernador Ramírez Bedolla atribuye esa “herencia maldita” a su paisano, el ex mandatario Calderón, pero además justificó que 52 de los 113 municipios son frontera con otros estados.

El actual gobernador de Michoacán recordó la "guerra contra el narco", la estrategia de seguridad que se implementó en el sexenio de Felipe Calderón (Foto: EFE/Francisco Guasco/Archivo)

En tanto, el pasado 18 de octubre el titular de Zacatecas, Monreal Ávila, aseveró que los altos niveles de violencia en su entidad son culpa directa de la “herencia maldita” de la estrategia de seguridad contra el narcotráfico que se implementó de 2006 a 2012.

A través de una transmisión en vivo desde su portal oficial en Facebook, el mandatario local aseveró que sus declaraciones no salen de “su ronco pecho”, sino que tienen sustento en múltiples fuentes académicas y judiciales que han estudiado el tema.

“En 2006, la torpeza de Felipe Calderón como presidente de la República de declarar la guerra contra el narcotráfico, fíjense nada más lo grave del asunto, un presidente de la República declara públicamente la guerra frente a los ojos del mundo, frente al país y frente a toda una sociedad y, sobre todo, frente al crimen organizado”

