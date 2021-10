Michoacán está asediado por 12 grupos criminales: Alfredo Ramírez Bedolla

En Michoacán operan 12 grupos criminales, reconoció el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, pero omitió nombrarlos para no darles publicidad.

“Hay, yo lo he dicho, son 12 grupos que se tienen identificados en el sistema de seguridad, que operan en Michoacán, unos de un lado, otros de otro”, comentó el morenista en una conferencia a medios.

“A veces, no decirlo no quiere decir que se oculte información, sino que tiene qué ver con no darles publicidad, porque esto también genera una falsa visión o expectativa”.

Aún cuando Ramírez Bedolla omita el nombre de los cárteles o células delictivas, reportes policiales y de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Fiscalía de Michoacán, han revelado qué grupos asedian el estado. Eso es innegable y el mismo gobernador lo reiteró la mañana de este 20 de octubre.

De que hay presencia de los grupos hay, eso es un hecho y en prácticamente todo el territorio estatal

“Es información que generan las instancias federales, pero por cuestión de estrategia y táctica no puedo presentar información de dónde están”, justificó.

El gobernador de Michoacán aseguró que la información del mapa delincuencial, en ocasiones, solo la poseen autoridades federales y a nivel estado, únicamente se proporcionan aquellos datos vinculados con el fuero común.

Información en desarrollo...