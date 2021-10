“No tiene futuro”: Movimiento Ciudadano rechazó coalición con Sí por México

Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), rechazó a la organización Sí por México, quienes pretendían trabajar en alianza con el partido para sacar a Morena de la Presidencia de la República en 2024.

En entrevista con Político Mx, el líder de Movimiento Ciudadano respondió con un “no gracias” a la organización encabezada por los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, pues aseguró que el partido no tiene ninguna razón para cambiar la posición política que sostuvo en las pasadas elecciones.

“Es decir un no gracias, por ahora, en este momento. No hay ninguna razón para que Movimiento Ciudadano cambie la posición política que ya sostuvo en el 2021, que dio extraordinarios resultados, en el que podemos acreditar que somos la única organización política que creció de manera sustantiva, para ahora correr una aventura que a mi juicio no tiene consistencia y por lo tanto no tiene mucho futuro”