Como con el huachicol: Patricia Armendáriz pidió paciencia para resolver el desabasto de medicinas

Patricia Armendáriz comparó el problema de desabasto de medicamentos con el combate al huachicol (Foto: Instagram de Patricia Armendáriz)

Patricia Armendáriz, diputada federal por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), decidió abordar en redes sociales el tema del desabasto de medicamentos en los hospitales del sector público, poniendo énfasis en los tratamientos oncológicos para menores de edad.

Desde este miércoles 20 de octubre, la doctora en Economía del Empleo realizó una serie de publicaciones relacionadas a ese tópico, en el que solicitó a padres, madres, derechohabientes y trabajadores del sector que le compartan casos particulares de desabasto.

“Pedí a papás, mamás, enfermer@s que me dieran evidencia de desabasto de medicamentos principalmente de nuestros queridos niños y no me dieron ni una sola evidencia”, expuso en su cuenta oficial de Twitter, algo que fue tomado con crítica por parte de usuarios.

La diputada fue criticada por solicitar dicha información (Foto: Twitter / @PatyArmendariz)

Sin embargo, ella agregó que está pidiendo casos reales recientes porque “efectivamente hubo desabasto”. Asimismo, señaló que Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud (SSa), afirmó que esta condición se está resolviendo, por lo que insistió en conocer de casos de “víctimas del desabasto de su boca para apoyar”, esto con la finalidad de despolitizar y procurar resultados.

“Con un interés genuino de apoyar en lo que pueda en el desabasto les pedí a papás y mamás de nuestros queridos niños y enfermeros que me mandaran pruebas”

La morenista hizo énfasis en que no quiere que le contesten organizaciones ni fundaciones, a menos que incluya evidencia reciente, pues necesita conocer los casos que pudieran existir desde que el gobierno federal dijera que podrá solución a este aliciente.

“He recibido de todo pero muy pocos casos de víctimas de desabasto a quienes estoy contactando directamente”

La oposición ha condenado la falta de medicamentos oncológicos para menores (Foto: Cuartoscuro)

En ese sentido, insistió en que lo que busca es ayudar a resolver el problema, en caso de que exista, de desabasto de medicamentos en el sector público. “Necesitamos resultados no grilla”, refirió respecto a la polarización que genera este tema.

Después de recibir mensajes concernientes a lo que ella preguntó, hizo pública una declaración, misma que hacía referencia al cambio de proveedores de claves, motivo del desabasto de ese caso en particular, por lo que invitó a tener paciencia en lo que se normaliza el abasto.

Para poder proporcionar una respuesta fácil de entender, la ex Shark Tank comparó el trabajo actual de la SSa con el que realizó Petróleos Mexicanos (Pemex) al principio de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en materia de combate al robo de combustible.

Bajo esa óptica recordó que hubo dificultad para el acceso a las gasolinas; sin embargo, al poco tiempo, ésta regresó a su normalidad.

Jorge Alcocer, titular de Salud, aseguró que ya se trabaja para resolver esto (Foto: Cuartoscuro)

“Es como cuando se enfrentó el huachicol, hubo desabasto de gasolina, imagínese si no se ha enfrentado PUES SEGUIRÍA EL ROBO!...PACIENCIA A LOS QUE APOYAMOS LA 4T”

Cabe destacar que el tema del desabasto de medicamentos y, particularmente el especializado para niños con cáncer, ha sido uno de los estandartes de la llamada oposición parlamentaria para criticar la llamada 4T.

Sin embargo, de acuerdo a diferentes fuentes, la mortalidad de cáncer infantil en México se ha mantenido de acuerdo al promedio anual de los últimos años. Esto porque los números que reporta la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) tienen una variable ligera si se le compara con los números del gobierno federal durante las administraciones de Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI).

De acuerdo con el registro oficial y el de la asociación civil, la diferencia entre el promedio de decesos en menores por esta enfermedad ha variado en un 1.9 por ciento.

SEGUIR LEYENDO: