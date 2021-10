Patricia Armendáriz pidió evidencia de desabasto de medicamentos y le llovieron las críticas

La diputada de Morena, Patricia Armendáriz publicó un tuit que causó molestia entre algunos usuarios, pues pidió evidencia del desabasto de medicamentos y aseguró que no le llegó ni una sola prueba de la falta de éstos.

“Pues pedí a papás, mamás, enfermer@s que me dieran evidencia de desabasto de medicamentos principalmente de nuestros queridos niños y no me dieron ni una sola evidencia”