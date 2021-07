La verdad detrás del desabasto de medicamentos para el cáncer en México: The Lancet

(Foto: Cuartoscuro)

Desde antes de que llegara la pandemia a México, el país estaba azotado por una fuerte problemática de salud: los medicamentos oncológicos para niños con cáncer escaseaban y con ellos, miles de menores se acercaban peligrosamente a una situación crítica.

Los padres de los menores cerraron varias veces el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para exigir al gobierno la adquisición de los medicamentos, a pesar de que las autoridades negaban el desabasto.

La revista médica británica The Lancet, quien recalcó que este escenario ha permanecido en México los últimos dos años. Los expertos explicaron entonces que este “es el resultado de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) modernizara el proceso de adquisición de productos farmacéuticos, que consideraba plagado de corrupción y alza de precio”.

Además, señalaron que no solo se trata de los medicamentos para el cáncer, pues la escasez se ha identificado también en productos médicos como la metformina, la insulina y las vacunas que no son de COVID-19, de acuerdo con informes mediáticos y un estudio de Cero Desabasto (Cero escasez), un colectivo de organizaciones no gubernamentales.

“El problema comenzó antes de la pandemia y es específico de México”, señaló a la revista Andrés Castañeda Prado, colaborador en el estudio de Cero Desabasto, quién, además, recalcó que la escasez está generalizada en el área.

Información en desarrollo...