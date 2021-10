Badabun y otros influencers podrían ser investigados por la FGR tras grabar dentro de la Guardería ABC

Con el objetivo de generar morbo y ganarse “likes”, varios influencers mexicanos han ingresado al inmueble de lo que fue la Guardería ABC, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 menores a causa de un incendio.

A pesar de que el allanamiento de morada es considerado como un delito, en YouTube se pueden encontrar al menos cinco videos donde se exhibe el quemado interior de la estancia infantil, subidos por Badabun, Cano Man, Terror en Hermosillo, NoManches_Mex y Beto Velax, algunos replicados en Facebook.

Con ayuda de lámparas, los youtuberos muestran las paredes, ventanas y parte del techo destruidos por las llamas, el inmobiliario incinerado, así como juguetes, utiles escolares, tenis y hasta credenciales entre las cenizas del suelo, mientras se escucha el eco de sus voces al narrar lo que ven y lo que sucedió ese trágico 5 de junio de 2009.

“Yo pensé que solo iba a encontrar una bodega quemada, pero esto está lleno, lleno (de objetos) por donde pises”, dice Pía Díaz para Badabun

“Amigos, la verdad es que aquí dentro se siente una vibra muy fuerte [...] Sí me quedo impresionado de lo que pasó”, dijo en su video Cano Man.

Como era de esperarse esto generó impotencia e indignación entre los usuarios de la plataforma digital, sobre todo a los padres y madres de las víctimas del incendio de la guardería, quienes de acuerdo a El Universal denunciarán a los influencers ante la Fiscalía General de la República (FGR) por haber violado la restricción del inmueble.

Gabriel Alvarado, abogado del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, señaló en entrevista a dicho medio que los youtubers ingresan de manera furtiva, especialmente de noche. Y es que aunque supuestamente el lugar está resguardado, la vigilancia no es constante y a veces solo hay una patrulla durante el día.

“Ya lo hemos reiteradamente señalado, que no se tiene cuidado, pero no hace caso la autoridad, la delincuencia la tiene totalmente rebasada [...] A pesar de ser figuras públicas de plataformas digitales, no han querido hacerlo, porque no están haciendo su trabajo desde hace mucho tiempo”