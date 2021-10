La abundancia: qué es y cómo se consigue, según Spencer Hoffmann

Hoffmann es conferencias, escritor y empresario. Foto: Tomada de Facebook

En la actualidad, es importante tener una guía para saber de qué manera se puede incrementar la confianza que se tiene en uno mismo para iniciar proyectos, y de qué manera se puede invertir el tiempo de manera eficaz. Hay personajes públicos que se dedican a instruir a las personas que quieren invertir su tiempo en cosas productivas y aumentar la positividad en su vida.

Sin embargo, no todos son efectivos. Spencer Hoffmann es un reconocido experto en desarrollo personal, además de ser conferencista, escritor y empresario. Ha sido entrevistado en varias ocasiones por personalidades de la radio y la televisión, como Javier Poza, Carlos Alazraki y César Lozano.

En sus conferencias, toca diversos temas de desarrollo humano, entre los que destacan el liderazgo, el trabajo en equipo, las ventas, la comunicación, la productividad y la transformación personal. A lo largo de los años su carrera ha crecido y destacado por su gran habilidad, experiencia y conocimiento por ser un experto en Marketing por Internet. Es autor del bestseller Los 15 milagros del amor.

Por esto, también es considerado un influencer. En sus diversas redes sociales, tiene miles de seguidores: en Facebook, lo siguen 172,000 personas; en Instagram, es seguido por casi 26,000 personas; y en su canal de YouTube tiene 9,280 suscriptores.

Hoffman ha sido entrevistado por diferentes personalidades de la radio y la TV como Carlos Alazraki. Foto: Tomada de Facebook

El influencer se dedica a crear contenido para inspirar a la gente a ser mejor, e instruirlos. En uno de los videos que crea, y que está en su cuenta de YouTube, explica qué es y cómo conseguir abundancia. En el video, Hoffmann explica que el tema de la abundancia es extraordinario y poderoso, además de que le entusiasma hablar de ello.

“Son muchísimos los cambios que tú puedes llegar a vivir, son muchísimos los cambios que puedes llegar a sentir cuando comienzas a actuar desde la psicología correcta, desde la perspectiva correcta, desde la forma correcta, y trabajar con psicología definitivamente va a ser un cambio extraordinario”, expresa Hoffmann.

Para Hoffmann, el cambio en las personas, se da en lo que el llama “la luz de la conciencia”, la cual nos va a permitir tener creencias nuevas, una nueva mentalidad y una nueva identidad, y es esta última la que va a permitir a las personas hacer acciones distintas.

“La abundancia es un estado del ser, siempre lo ha sido, siempre lo será. La abundancia no tiene nada que ver con cuanto dinero tengo(...) no tiene nada que ver con el lugar en el que vivo ni con el círculo social que tengo, influye poderosamente, pero te voy a decir lo siguiente: la abundancia es un estado del ser. Yo puedo vivir desde un estado de abundancia extraordinario, no importa en donde esté, no importa lo que haga, no importa a lo que me dedique, no importa cuál sea mi pasión en la vida”, menciona Hoffmann en el video.

Para Spencer Hoffman la abundancia no tiene nada que ver con el dinero que poseen las personas. Foto: Tomada de Facebook

Dice que lo primero que hay que hacer es trabajar en uno mismo, vivir en un estado de realización, y desde este, se construye un proyecto de vida. Menciona que una mentalidad mediocre hace que las personas se enfoquen en las carencias, en lo negativo y hace que el enfoque de las personas vaya al recurso, y no al ser.

“Una mente mediocre dice: enfócate en el recurso, el recurso es externo”. Recalca que en inglés existe una palabra que no existe en español, que es Resourcefulness, que se refiere a la “habilidad o capacidad para crear recursos”.

“La idea es que te dejes de enfocar en los recursos y te enfoques en ti, porque la abundancia es un estado interno, no es un estado externo. Si yo permito que mi vida sea controlada por todos los factores externos, automáticamente no voy a tener una vida de abundancia, porque si de repente hay más dinero, pago más dinero, hay más de esto y del otro, imagínate que un mes que tengo que hacer muchos pagos, algunas tarjetas de crédito, ciertas cosas, decido comprar algo y hago un enganche, lo que sea, entonces llega el fin de mes y veo cuánto gasté, y gasté mucho y entonces me deprimo, eso sería enfoque externo, en el recurso; me puedo enfocar en la capacidad que tengo para generar riqueza, me puedo enfocar en la inversión que hice en mí, en como eso me va a ayudar a crecer, en cómo tomé una decisión”, menciona el conferencista.

